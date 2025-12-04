Fostul proprietar al Pornhub vrea să cumpere active Lukoil: „E o investiție excelentă, oricine ar fi norocos”

Standul Lukoil, una dintre cele mai importante companii petroliere ruse, la cel de-al 28-lea Forum Economic Internațional de la Sankt Petersburg (SPIEF), Rusia, pe 18 iunie 2025. FOTO: SEFA KARACAN / AFP / Profimedia

Omul de afaceri austriac Bernd Bergmair, fost acționar majoritar al unui grup de divertisment pentru adulți care include site-ul Pornhub, a contactat Departamentul Trezoreriei SUA în legătură cu o posibilă achiziție a activelor internaționale ale gigantului petrolier rus sancționat Lukoil, transmite Reuters, citând surse din piață.

Bernd Bergmair concurează cu giganții mondiali ai petrolului ExxonMobil și Chevron, dar și cu fondul de investiții american Carlyle, care, de asemenea, și-au exprimat interesul pentru compania din Rusia.

Bergmair a refuzat să precizeze ce active îl interesează, dacă a contactat deja Lukoil sau dacă face parte dintr-un consorțiu de investiții.

„În mod evident, Lukoil International GmbH ar fi o investiție excelentă, iar oricine ar fi norocos să aibă privilegiul de a deține acele active”, a declarat el pentru Reuters. „În mod normal, nu comentez potențiale investiții”.

În octombrie, Statele Unite au impus sancțiuni Lukoil, cel mai mare producător privat de petrol din Rusia, ca parte a eforturilor de a presa Moscova să pună capăt războiului din Ucraina.

Interesul pentru activele internaționale ale Lukoil a crescut după ce, luna trecută, Trezoreria SUA a permis companiilor să înceapă discuțiile cu Lukoil. Permisiunea este valabilă până pe 13 decembrie, iar orice tranzacție ar necesita aprobarea Trezoreriei.

Cine vrea să cumpere activele Lukoil din România

Compania Lukoil este prezentă și pe piața din România, unde deține rafinăria Petrotel Ploiești, 320 de benzinării și o participație de 87% din perimetrul de explorare Trident din Marea Neagră.

Mai multe companii s-au arătat interesate de a cumpăra activele din România, printre ele fiind grupul ungar MOL și grecii de la Helenic Petroleum, potrivit informațiilor HotNews.

La mijlocul lunii noiembrie CEO SOCAR România, Ramin Aliyev, declara într-un interviu pentru Hotnews că business-ul de distribuție a carburanților în România este unul foarte bun întrucât există prea puține stații raportat la numărul de locuitori.

În România există doar 2.500 de benzinării la o populație de 19 milioane de locuitori, în timp ce Bulgaria, țară cu 6,4 milioane de locuitori, are peste 3.000 de benzinării. Cine cumpără sau construiește benzinării în țara noastră face un business bun, mai ales în contextul în care se așteaptă inaugurarea unor noi tronsoane de autostrăzi, a spus el, refuzând să comenteze dacă grupul pe care îl reprezintă este sau nu interesat de achiziția activelor Lukoil.