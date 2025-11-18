INTERVIU De ce benzinăriile Lukoil din România sunt interesante pentru investitori / Ce se întâmplă cu rafinăria Petrotel

În România există doar 2.500 de benzinării la o populație de 19 milioane de locuitori, în timp ce Bulgaria, țară cu 6,4 milioane de locuitori, are peste 3.000 de benzinării. Cine cumpără sau construiește benzinării în țara noastră face un business bun, mai ales în contextul în care se așteaptă inaugurarea unor noi tronsoane de autostrăzi. Piața de carburanți va crește în România, spune Ramin Aliyev, CEO SOCAR România, într-un interviu pentru HotNews.

În urma sancțiunilor impuse de SUA asupra activităților internaționale ale Lukoil, companii și guverne din toată lumea și-au manifestat interesul pentru aceste active, potrivit Reuters.

În ceea ce privește activitățile din România, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a menționat că trei companii sunt interesate să preia activele Lukoil. Potrivit informațiilor HotNews, acestea sunt MOL Ungaria, Hellenic Petroleum și fondul american de investiții Carlyle.

Problema este că aceste companii vor fie doar benzinăriile, cum este cazul MOL și Hellenic, fie doar participația Lukoil din Marea Neagră (87% din perimetrul Trident), în cazul Carlyle.

MOL are deja un lanț de peste 230 de stații în România, iar Hellenic Petroleum deține benzinării în toată zona balcanică, mai puțin în țara noastră. Pe de altă parte, Carlyle derulează operațiuni de producție gazelor din Marea Neagră, prin compania Black Sea Oil and Gas.

De ce sunt interesante benzinăriile Lukoil din România

România are circa 2.500 de stații de alimentare cu carburanți, spune Ramin Aliyev, CEO SOCAR România, pentru HotNews. SOCAR este compania de stat de petrol și gaze din Azerbaidjan, prezentă pe piața din România din 2011.

„Având în vedere parcul de mașini, traficul, dar și extinderea infrastructurii noi, o spunem direct: sunt prea puține benzinării în România. Exemplul concludent, în comparație, este Bulgaria. Vecinul nostru de la sud are peste 3.000 de benzinării”, spune Aliyev.

El arată că SOCAR România construiește benzinării noi în fiecare an și intensifică investițiile în această zonă. În prezent, compania are 87 de benzinării și anul viitor va ajunge la 100. „Pentru a ne atinge însă obiectivul strategic avem nevoie de un număr dublu de stații”.

„România este o zonă de tranzit importantă. Anul trecut, în Austria, spre exemplu, existau aproximativ 7,42 milioane de autovehicule înmatriculate. În România, numărul total de vehicule înmatriculate a ajuns la aproximativ 11 milioane la sfârșitul anului 2024. În Austria există aproximativ 2.800 de benzinării, în timp ce în România cifra este circa 2.500. În România sunt cu 32% mai multe autovehicule decât în ​​Austria, însă cu circa 300 de benzinării mai puțin. Diferența este evidentă, realizăm că este loc foarte mult de creștere”, completează reprezentantul companiei azere.

„Piața de carburanți din România este ultra-concurențială”

Pe de altă parte, el a catalogat piața ca fiind ultra-concurențială. „Acest lucru este foarte bun, pentru că ne-a oferit posibilitatea să fim consecvenți și să creștem organic în tot acest timp. Într-o piață ghidată de alte interese decât cele de piață, probabil nu am fi reușit”.

„Plecăm de la premisa că piața de distribuție carburanți va crește în România. Acesta este trendul și se bazează pe nevoile reale din piață. Noi, SOCAR, ne propunem să avem o creștere peste cea a pieței. Ținta noastră este un market share de 6% și în această direcție lucrăm.

În prezent SOCAR deține și operează 87 de benzinării în România și creștem consecvent rețeaua. Spre exemplu, anul acesta lucrăm deja la patru benzinării greenfield în Târgu Mureș, Ploiești, Galați și Bacău. Alte cinci stații SOCAR vor funcționa în regim de închiriere. Numai opt stații din portofoliul nostru lucrează în regim franciză, dar intenționăm să deschidem încă cinci”.

Aliyev nu a dorit să comenteze dacă grupul pe care îl reprezintă este sau nu interesat de achiziția activităților Lukoil din România.

„Echipa noastră furnizează analize despre piața în care activăm către grupul SOCAR, cum este și firesc, însă orice decizie strategică ce poate implica preluarea de noi activități iese din sfera noastră decizională și prin urmare nu o putem comenta”, spune el.

Ce se întâmplă cu rafinăria Petrotel Ploiești

Carburanții comercializați de SOCAR sunt fie cumpărați din piața locală, fie importați de la rafinăriile grupului din Azerbaidjan, Turcia și Italia. L-am întrebat pe reprezentantul SOCAR dacă firma sa este interesată să cumpere rafinăria Petrotel și să proceseze aici țiței.

„Putem spune că rafinăria Petrotel este construită și gândită să funcționeze cu un anumit tip de țiței. Nu putem comenta asupra atractivității acestor active în termen de alb și negru, atâta timp cât ar putea fi interpretat răspunsul nostru ca o poziționare a SOCAR”, a răspuns el.

Deși autorizația integrată de mediu a Petrotel precizează că aici se poate rafina orice fel de țiței, de la preluarea de către Lukoil în 1998 rafinăria a prelucrat țiței rusesc de tip Ural, bogat în sulf, care necesită instalații specifice. Din 2022, compania importă doar țiței non-rusesc, în special din Kazahstan, care este de asemenea un sortiment sulfuros. Spre comparație, țițeiul extras din Azerbaidjan, denumit Azeri light, este unul nesulfuros.

Pe de altă parte, rafinăria și statul român se judecă într-un dosar penal cu suspiciuni de evaziune fiscală și infracțiuni la Legea societăților comerciale, cu prejudiciu estimat la peste 2,3 miliarde lei, nesoluționat nici până în prezent, potrivit Profit.ro.

Lukoil ar fi vrut să vândă de mai mulți ani activele din România și interesați au fost Shell, kazahii de la KazMunaiGaz (Rompetrol) și polonezii de la PKN Orlen. Problema a fost însă că aceste companii doreau doar benzinăriile sau o parte dintre ele, nu și rafinăria, iar rușii doreau să le vândă doar împreună.

Lukoil încearcă să vândă Rafinăria Petrotel Ploiești de aproape zece ani, dar investitorii nu au fost interesați. Una dintre cauze este faptul că rafinăria are instalații învechite și necesită investiții foarte mari, a explicat, pentru HotNews, un specialist din domeniul petrolier.

În urmă cu câteva zile, ministrul Energiei spunea că „România trebuie să preia controlul rafinăriei Petrotel”.

Cum arată piața produselor petroliere din România

În România sunt acum operaționale patru rafinării, din care trei produc carburanți și una produse petrochimice conexe (Vega Ploiești Rompetrol).

Cele care produc benzină și motorină sunt Petromidia Rompetrol – capacitate de 5 milioane de tone, Petrobrazi (OMV Petrom) – capacitate de 4,5 milioane de tone și Petrotel Lukoil – 2,4 milioane de tone.

Începând cu anul 2022, după ce fluxurile din Federația Rusă au fost oprite, România a importat carburanți din țări precum Bulgaria, Kazahstan, Ungaria și Turcia și a exportat către țări precum Ungaria, Moldova, Serbia, Bulgaria și Ucraina, potrivit unei analize a Asociației Energia Inteligentă.

În 2024, conform Institutului Național de Statistică, România a consumat 1,45 milioane de tone de benzină și 6,9 milioane de tone de motorină.

Producția internă de benzină a fost de circa 3,2 milioane tone, la un consum de doar 1,4 milioane tone, diferența fiind exportată.

La motorină a fost invers: din totalul consumului, aproximativ 2,8 milioane tone au venit din import, iar restul din producția internă a rafinăriilor din România.

Pe piața benzinăriilor, lider este OMV Petrom, urmat de Rompetrol, Lukoil, MOL, SOCAR, NIS (Gazprom) și alte aproximativ 700 de benzinării independente de aceste grupuri.