Fostul șef al serviciilor secrete din Franța, judecat într-un dosar de șantaj. Victima este un om de afaceri aflat în litigiu cu DGSE

Fostul director general al serviciilor secrete franceze (DGSE) va compărea joi în faţa tribunalului din Bobigny, fiind acuzat de complicitate la tentativă de şantaj împotriva unui om de afaceri aflat de ani de zile în litigiu cu DGSE, relatează AFP, preluată de News.ro.

Procesul lui Bernard Bajolet, în vârstă de 76 de ani, şef al Direcţiei Generale de Securitate Externă între aprilie 2013 şi mai 2017, care va fi judecat şi pentru încălcarea arbitrară a libertăţii individuale de către o persoană care are autoritate publică, va dura două zile.

Faptele datează din 12 martie 2016. În acea zi, Alain Dumenil, om de afaceri franco-elveţian implicat într-o multitudine de dosare judiciare şi litigii comerciale, a fost reţinut de poliţia de frontieră pe aeroportul Roissy-Charles de Gaulle, în timp ce voia să plece în Elveţia. Poliţiştii l-au oprit sub pretextul că trebuie să-i verifice paşaportul şi l-au condus într-o sală.

Amenințări pe aeroport

Doi bărbaţi în civil, aparţinând DGSE, dar care nu au fost niciodată identificaţi deoarece Bernard Bajolet a refuzat să le dezvăluie identitatea, au intrat în cameră şi l-au informat pe Alain Dumenil că trebuie să ramburseze Franţei 15 milioane de euro.

Potrivit unei surse judiciare, agenţii au recurs la „ameninţări”, arătându-i „un album cu fotografii ale lui şi ale membrilor familiei sale, pentru a-i da de înţeles că el şi cei apropiaţi lui erau supravegheaţi şi urmăriţi”. Omul de afaceri s-a înfuriat şi a spus că va depune plângere, după care agenţii au dispărut.

Această afacere este „emblematică pentru însuşirea mijloacelor statului de către un fost înalt funcţionar public pentru a obţine o plată necuvenită şi a regla nişte conturi”, a declarat pentru AFP avocatul lui Alain Dumenil, William Bourdon.

Bernard Bajolet a recunoscut că a aprobat „în principiu o întrevedere” la aeroport cu Alain Dumenil, dar „cu singurul scop de a-i propune o reluare a contactului între avocaţii respectivi, pentru a soluţiona litigiul pe care îl avea cu DGSE”, potrivit sursei judiciare.

El neagă însă că ar fi „dat personal instrucţiuni precise cu privire la desfăşurarea acestei întâlniri”, considerând că aceasta era „responsabilitatea şefului serviciului însărcinat cu acest dosar”, a cărui identitate refuză să o dezvăluie, invocând „secretul apărării naţionale”.

Avocatul său, Mario-Pierre Stasi, consideră, într-o declaraţie dată agenţiei AFP, că acuzaţiile aduse clientului său sunt „un nonsens juridic”. „El nu a comis nicio infracţiune” şi „nu i se poate reproşa nicio acţiune, nicio iniţiativă, niciun fapt legat de vreo infracţiune”, a punctat el.

Afacerile neprofitabile ale DGSE

Alain Duménil este „o oaie neagră” pentru DGSE din cauza unui litigiu care datează de mai bine de două decenii. Serviciile secrete consideră că omul de afaceri le-a tras pe sfoară şi le datorează 15 milioane de euro, din care trei milioane reprezintă dobânzi, în urma unor manevre financiare pe care le-a făcut şi care au adus falimentul.

De la sfârşitul Primului Război Mondial, serviciile de informaţii externe ale Franţei gestionează un „patrimoniu privat” încredinţat de stat în dorinţa de a asigura independenţa instituţiei în cazul unei ocupaţii străine sau al dispariţiei guvernului.

La sfârşitul anilor 1990, DGSE a făcut investiţii neprofitabile într-o societate. Alain Dumenil a fost chemat în ajutor, dar, potrivit unui articol din Challenges din 2021, a făcut prin intermediul unui holding o „manevră” în special în deterimentul DGSE. El ar fi transferat astfel acţiunile holdingului deţinute de DGSE în alte trei societăţi pe care le deţinea el.