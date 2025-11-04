Fostul șef de stat din Coreea de Nord a murit la vârsta de 97 de ani

Kim Yong Nam, care a ocupat timp de peste 20 de ani funcția de președinte al Adunării Supreme din Coreea de Nord, teoretic șeful statului, a decedat la vârsta de 97 de ani, a anunțat marți presa de stat de la Phenian, potrivit AFP.

Liderul real din Coreea de Nord Kim Jong Un s-a prezentat în fața sicriului defunctului „pentru a-și exprima sincere condoleanțe”, a transmis agenția oficială KCNA.

O fotografie a KCNA îl prezintă, înconjurat de înalți oficiali, aducând un omagiu în fața sicriului cu capac de stică în care era depus Kim Yong Nam.

Potrivit KCNA, cauza decesului a fost o insuficiență multiplă de organe.

Din 1998 până în 2019, Kim Yong Nam a ocupat funcția de președinte al Adunării Supreme, o funcție în mare parte onorifică, care îi conferea un rol simbolic de șef de stat, puterea reală în Coreea de Nord fiind deținută de Kim Jong Un și de membrii familiei sale cei mai apropiați.

Din 2019, funcția de președinte al Adunării Supreme este ocupată de Choe Ryong-hae, care este și al doilea ca rang militar după Kim Jong Un.

În 2018, Kim Yong Nam a condus o delegație nord-coreeană la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă de la Pyeongchang, în Coreea de Sud, din care făcea parte și puternica soră a lui Kim Jong Un, Kim Yo Jong.

Mass-media sud-coreeană a mediatizat pe larg o scenă în care el i-a cedat locul de onoare lui Kim Yo Jong în timpul unei întâlniri cu oficiali sud-coreeni, ceea ce a dat naștere la speculații potrivit cărora astfel de gesturi l-ar fi ajutat să-și păstreze funcția timp de decenii în contextul politic din Phenian, propice epurărilor.

Ministerul sud-coreean al Unificării, responsabil cu relațiile cu Phenianul, și-a exprimat condoleanțele într-un comunicat.

Ministrul Chung Dong-young a declarat că a avut „discuții constructive despre pace în peninsula coreeană” în cadrul întâlnirilor sale cu Kim Yong Nam la Phenian în 2005 și 2018. Vizita sa în Coreea de Sud în 2018 a contribuit „la deschiderea ușii dialogului intercoreean”, a adăugat Chung.