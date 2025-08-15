Fostul șef MI6, înaintea întâlnirii Trump-Putin: Un acord de pace astăzi va fi o veste foarte proastă pentru Ucraina

Sir John Sawers, fostul șef al serviciului britanic de informaţii externe, a declarat vineri pentru Sky News că, dacă se va ajunge astăzi la un acord de pace în Alaska, probabil că „ar fi o veste foarte proastă pentru Ucraina”.

„Nu mă aștept ca în urma acestei întâlniri să rezulte un plan de pace clar”, a declarat John Sawers.

„Dacă există, este o veste foarte proastă pentru Ucraina, deoarece dacă Putin reușește să-l blocheze pe președintele Trump într-o poziție apropiată de ideea Rusiei despre cum se va termina războiul, Ucraina ar putea fi, practic, subjugată Kremlinului”, a adăugat Sawers.

Fostul șef al MI6 a apreciat că oamenii au dreptate să fie „sceptici” față de Putin, dar spune că există „o oportunitate în Alaska” astăzi.

„Cred că orice efort de a pune capăt războiului este binevenit și există o oportunitate aici. Oricât de sceptic aș fi în privința lui Putin, există o oportunitate de a începe un proces care ar putea pune capăt acestui conflict”, a mai spus John Sawers.