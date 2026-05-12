Fostul cercetător-șef al OpenAI spune că a strâns dovezi timp de un an despre lipsa de onestitate a lui Sam Altman

În cadrul mărturiei depuse luni în procesul dintre Elon Musk și OpenAI, Ilya Sutskever, fostul cercetător-șef al companiei, a dezvăluit că un document de 52 de pagini a stat la baza deciziei de a-l demite pe Sam Altman în noiembrie 2023, potrivit Reuters.

Sutskever a declarat luni că a petrecut aproximativ un an strângând dovezi pentru consiliul de administrație al companiei creatoare a ChatGPT, care să demonstreze că directorul general Sam Altman a dat dovadă de un „model constant de minciună”.

El a confirmat că se gândea să ia măsuri pentru a-l înlătura pe Altman din funcția de CEO cu cel puțin un an înainte de votul din noiembrie 2023.

Sutskever a precizat că a întocmit un document în care a adunat dovezi privind lipsa de onestitate a lui Altman, la cererea consiliului de administrație, și a confirmat că comportamentul acestuia a inclus „subminarea și instigarea conflictelor între membrii conducerii”.

El a spus că a discutat despre îndepărtarea lui Altman cu Mira Murati, pe atunci director tehnic, după ce cei doi au analizat comportamentul lui Altman „îndelung”. Sutskever menționase într-o depoziție anterioară că documentul său avea 52 de pagini.

Conduita lui Altman „nu era propice pentru atingerea vreunui obiectiv măreț”, inclusiv crearea unei AGI sigure, a spus Sutskever în timp ce depunea mărturie într-o sală de judecată din California.

Sam Altman, CEO-ul OpenAI, fotografiat în timpul unei audieri ce a avut loc în luna mai în Congresul SUA pe tema evoluției tehnologiei A.I., FOTO: AA / Abaca Press / Profimedia Images

Acesta a jucat un rol cheie în concedierea și reangajarea dramatică a lui Altman în noiembrie 2023. Însă, îngrijorat că firma ar putea intra în colaps, el și-a exprimat ulterior regretul față de „participarea sa la acțiunile consiliului” și a votat pentru reangajarea lui Altman.

Mărturia sa vine în a treia săptămână a unui proces care ar putea determina viitorul OpenAI. Elon Musk, unul dintre cofondatorii care a părăsit consiliul în 2018, a acuzat compania și pe Altman că au renunțat la statutul de organizație non-profit pentru a se îmbogăți.

Musk solicită despăgubiri de 150 de miliarde de dolari de la OpenAI și Microsoft, sumă care să fie plătită organizației non-profit, precum și ca Altman și președintele Greg Brockman să fie demiși.

Sutskever a dezvăluit că participația sa la OpenAI era evaluată la aproximativ 5 miliarde de dolari în noiembrie 2025 și la aproximativ 7 miliarde de dolari în prezent.

De asemenea, el a confirmat că, după demiterea lui Altman, consiliul s-a întâlnit cu reprezentanții companiei rivale Anthropic pentru a discuta o fuziune, dar a spus că „nu era încântat” de această propunere.

Ilya Sutskever a părăsit OpenAI în 2024 și, de atunci, a lansat un start-up de IA numit Safe Superintelligence.

Luni dimineață, Satya Nadella, CEO-ul Microsoft, a depus mărturie, caracterizând investiția în OpenAI drept un „risc calculat”.

Pledoariile finale ale procesului vor avea loc joi, a declarat judecătoarea federală Yvonne Gonzalez Rogers, fiind așteptată și mărturia lui Sam Altman.