Fostul senator Marius Isăilă, acuzat că a vrut să-i dea mită 1 milion de euro ministrului Apărării, eliberat din arest şi plasat sub control judiciar

Fostul senator Marius Isăilă, acuzat că a vrut să-i dea 1 milion de euro ministrului Apărării pentru a-i facilita încheierea unor contracte între Romtehnica şi o firmă privată, a fost eliberat din arestul preventiv şi pus sub control judiciar. Decizia a fost luată, joi, de Curtea de Apel Bucureşti, transmite News.ro.

Curtea de Apel Bucureşti a decis, joi, să admită contestaţia lui Marius Isăilă la decizia de arestare preventivă luată de Tribunalul Bucureşti.

„Admite contestaţie formulată de contestatorul inculpat. Desfiinţează, în parte, încheierea penală contestată, si pe fond, rejudecând: respinge propunerea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie si Justitie- DNA de luare a măsurii arestului preventiv faţă de inculpat, dispune luarea măsurii preventive a controlului judiciar faţă de inculpatul I.M. pe o perioada de 60 de zile, începând cu data de 20.11.2025”, se arată în minuta instanţei.

În urmă cu două săptămâni, Tribunalul Bucureşti a decis arestarea preventivă a lui Marius Isăilă, pentru 30 de zile.

Acuzațiile DNA

Isăilă este acuzat de DNA că, în datele de 09 şi 15 octombrie 2025, în Bucureşti, ar fi promis indirect, printr-o persoană (martor în cauză), suma de 1 milion de euro pentru ministrul apărării, promisiuni care au fost reiterate în data de 24.10.2025, inculpatul având reprezentarea că ministrul Apărării şi-ar putea exercita influenţa asupra conducerii Romtehnica, cu acţionar unic Ministerul Apărării, pentru a determina încheierea unor contracte comerciale între această societate de stat şi o societate privată.

„Infracţiunea de cumpărare de influenţă a fost săvârşită în stare de recidivă postexecutorie, inculpatul executând anterior o pedeapsă cu închisoarea aplicată pentru săvârşirea altor infracţiuni de corupţie. Inculpatului i s-au adus la cunoştinţă calitatea procesuală şi acuzaţiile, în conformitate cu prevederile art. 309 Cod de procedură penală”, a mai transmis DNA.

A mai fost condamnat la închisoare

Isăilă a mai fost condamnat în 2019 la 5 ani și 4 luni închisoare pentru trafic de influență (două infracțiuni din care una în formă continuată) și instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată. Concret, Isăilă a cerut bani în schimbul intervenţiei pentru blocarea unui control ANAF şi pentru atribuirea de contracte pe bani publici.

Marius Isăilă a fost senator în Parlamentul României în legislatura 2012-2016 din partea PSD Dâmboviţa.