FOTO A început reumplerea lacului de acumulare Vidraru. Termenul avansat de ministrul Energiei pentru finalizare

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunţat sâmbătă că la Barajul Vidraru a început reumplerea lacului de acumulare, după lucrările derulate în zonă, precizând că finalizarea este estimată pentru luna octombrie, dacă condițiile hidrologice se mențin favorabile.

„O veste bună: la Vidraru a început reumplerea lacului de acumulare. Datele hidrologice sunt favorabile, iar dacă această tendință se menține, estimăm finalizarea reumplerii în luna octombrie. Alimentarea cu apă în aval este asigurată permanent, fără impact asupra localităților din zonă”, a anunțat Bogdan Ivan într-o postare pe Facebook.

Acesta a adăugat că lucrările sunt monitorizate constant: „În paralel, urmărim constant evoluția lucrărilor, avem echipe în teren și monitorizăm situația prin sisteme automate, astfel încât fiecare etapă să se desfășoare în deplină siguranță”.

Ministrul a reamintit că barajul Vidraru a fost pus în funcțiune în 1966, cu o durată de viață proiectată de 30 de ani.

„Astăzi funcționează de aproape 60 de ani, adică dublu. În aceste condiții, retehnologizarea nu putea fi amânată, pentru că vorbim despre siguranța în exploatare a unei infrastructuri critice pentru România”, a mai transmis Bogdan Ivan.