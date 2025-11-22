FOTO Adrian Ghenie dă din nou lovitura

Lucrarea Boogeyman de pictorul român Adrian Ghenie s-a vândut, la Christie’s New York, pentru prețul final, incluzând comisioane și taxe aferente, de 2,63 milioane de dolari. Lucrarea fusese cumpărată în 2018 de miliardara americană Elaine Wynn, a cărei colecție a fost vândută acum. Femeia de afaceri cumpărase tabloul în 2018 pentru o sumă mai mare, respectiv 4,85 milioane lire sterline, conform datelor Profit.ro.

