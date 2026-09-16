FOTO Apar în România conturi de pensii ca în SUA. Nouă modalitate de a economisi pentru pensie

Comisia de buget a Camerei Deputaților a întocmit un raport preliminar de adoptare a proiectului legislativ care reglementează cadrul legal pentru conturi de pensii, denumite Conturil de Economii și Investiții (CEI), după modelul conturilor similare celor 401(k) și IRA (Individual Retirement Account) din SUA, conform datelor Profit.ro.

Beneficiarii vor investi în titluri de pe piața de capital și vor opta pentru un regim fiscal aplicabil contribuțiilor: deductibilitate cu impozitare la retragere, respectiv fără deductibilitate și fără impozitare la retragere.

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