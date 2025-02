FOTO „Apasă cu ambele mâini”. Cadoul-surpriză pe care Netanyahu i l-a oferit lui Trump, într-o evidentă referire la atacul sângeros asupra Hezbollah

Premierul israelian Benjamin Netanyahu i-a dăruit președintelui american Donald Trump un „pager de aur” în timpul întâlnirii lor de la Washington care a avut loc săptămâna aceasta, într-o evidentă referire la atacul sângeros al Israelului de anul trecut din Liban care a vizat gruparea șiită Hezbollah, susţinută de Iran, scriu CNN şi The Guardian.

În fotografiile care circulă în mediul online, pagerul auriu este montat pe o bucată de lemn şi însoţit de o placă aurie pe care scrie cu litere negre: „Pentru preşedintele Donald J. Trump, cel mai mare prieten al nostru şi cel mai mare aliat. Prim-ministrul Benjamin Netanyahu”.

Iar pe ecranul pagerului încrustat în carcasa de lemn poate fi citit mesajul: „Apasă cu ambele mâini” („Press with both hands” – în limba engleză, n.r.).

Israeli Prime Minister #Netanyahu presents US President #Trump with a golden pager in reference to the attack on #Hezbollah. pic.twitter.com/ZjibtwRJ39