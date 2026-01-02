FOTO Astronomii au fotografiat în premieră „Chivito-ul lui Dracula”, cea mai mare creșă de planete din univers: „Am fost uluiți”

La aproximativ 1.000 de ani-lumină de Pământ, un disc gigantic de gaz și praf se învârte în jurul unei stele tinere și dă naștere unor noi planete. Nu doar că este cel mai mare disc de formare a planetelor descoperit vreodată de astronomi, dar poartă numele sugerată de un astronom originar din Transilvania, arată Gizmodo.

Discul se întinde pe o distanță de aproape 640 de miliarde de kilometri, ceea ce înseamnă că este de aproximativ 40 de ori mai larg decât întregul nostru sistem solar.

Deși a fost identificat pentru prima dată în 2016, astronomii au folosit acum Telescopul Spațial Hubble al NASA pentru a surprinde prima imagine a acestei „pepiniere” planetare în lumină vizibilă. Noile imagini au dezvăluit un mediu neobișnuit de haotic, cu filamente de material care se extind mult mai sus și mai jos deasupra discului decât era de așteptat.

Hubble imaged the largest planet-forming disk ever observed!



Spanning 400 billion miles, this disk is called "Dracula's Chivito" as a nod to the heritage of its researchers from Transylvania & Uruguay, where the national dish is a chivito (sandwich): https://t.co/3WixLNGnSB pic.twitter.com/Uz67l0vABl — Hubble (@NASAHubble) December 23, 2025

În mod ciudat, aceste filamente prelungite sunt concentrate doar pe o singură parte a discului.

Echipa și-a publicat rezultatele pe 23 decembrie în The Astrophysical Journal, incluzând și o poreclă pentru acest obiect cosmic derutant: „Chivito-ul lui Dracula” („Dracula’s Chivito”), o trimitere la originile a doi dintre cercetători – unul din Transilvania și unul din Uruguay (patria chivito-ului, un sandviș emblematic cu friptură de vită).

Cum a ajuns obiectul cosmis să fie numit după „Dracula”

Ciprian T. Berghea, un astronom de la Observatorul Naval al Statelor Unite, a observat inițial structura în 2016 folosind Pan-STARRS (Panoramic Survey Telescope and Rapid Response System) și a sugerat porecla „Chivito-ul lui Dracula”, care aduce un omagiu „Hamburger-ului lui Gomez”, un alt disc protoplanetar vizibil doar în felii. Berghea nu a fost implicat în noul studiu.

Privit din muchie, discul de formare a planetelor seamănă cu un sandviș, cu o bandă centrală întunecată, flancată de straturi albe de gaz și praf în partea superioară și inferioară.

„Nivelul de detaliu pe care îl observăm este rar în imaginile discurilor protoplanetare, iar aceste noi imagini Hubble arată că creșele de planete pot fi mult mai active și mai haotice decât ne așteptam”, a declarat într-un comunicat remis de NASA Kristina Monsch, autoarea principală a studiului și cercetătoare postdoctorală la Center for Astrophysics (CfA), o colaborare între Universitatea Stanford și Smithsonian.

„Vedem acest disc aproape din profil, iar straturile sale superioare filamentoase și trăsăturile asimetrice sunt deosebit de izbitoare”, a adăugat ea.

Un sandviș cosmic asimetric

Toate planetele se formează din discuri de gaz și praf care înconjoară stele tinere. Mult timp, astronomii au crezut că aceste discuri protoplanetare sunt medii relativ ordonate și liniștite, în care planetele se coagulează treptat de-a lungul a milioane de ani.

Studii recente au pus sub semnul întrebării această paradigmă, indicând o complexitate și o diversitate mai mari în rândul acestor sisteme. Noua imagine Hubble a „Chivito-ului lui Dracula” se adaugă acestui corp tot mai consistent de dovezi.

„Am fost uluiți să vedem cât de asimetric este acest disc”, a declarat coautorul Joshua Bennett Lovell, de asemenea astronom la CfA, în același comunicat al NASA.

„Hubble ne-a oferit un loc din primul rând [să vedem] procesele haotice care modelează discurile pe măsură ce construiesc noi planete – procese pe care încă nu le înțelegem pe deplin, dar pe care acum le putem studia într-un mod cu totul nou”, a adăugat el.

Faptul că filamentele extinse ale „Chivito-ului lui Dracula” apar doar pe o singură parte sugerează că procese dinamice – precum căderea gazului și a prafului în disc sau alte interacțiuni cu spațiul din afara acestuia – modelează acest „sandviș” ceresc.

Un model pentru propriul nostru sistem solar



Discul ascunde steaua (sau stelele) tinere din interiorul său, însă cercetătorii cred că ar putea adăposti fie o singură stea masivă și fierbinte, fie un sistem binar, de două stele.

Discul în sine conține de 10 până la 30 de ori mai multă masă decât planeta Jupiter, ceea ce înseamnă că există suficient material pentru a forma mai multe planete gigante gazoase. În acest sens, „Chivito-ul lui Dracula” este, practic, un model la scară mărită al modului în care arăta sistemul nostru solar acum 4,6 miliarde de ani.

„În teorie, [Chivito-ul lui Dracula] ar putea găzdui un sistem planetar vast”, afirmă Monsch. „Deși formarea planetelor poate fi diferită în medii atât de masive, procesele de bază sunt probabil similare. În acest moment, avem mai multe întrebări decât răspunsuri, dar aceste imagini noi reprezintă un punct de plecare pentru a înțelege cum se formează planetele în timp și în medii diferite”, a adăugat Monsch.



