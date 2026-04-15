FOTO Avioane F-16 românești au interceptat un avion militar rusesc deasupra Mării Baltice

Ministerul Apărării anunță „prima misiune a detașamentului de aeronave F-16 dislocat în Lituania”. Aeronavele de luptă F-16 ale României au interceptat o aeronavă militară rusească deasupra Mării Baltice.

Aeronavele F-16 românești „au interceptat o aeronavă IL-20 COOT A aparţinând Federaţiei Ruse care zbura în spaţiul aerian internaţional al Ţărilor Baltice fără contact radio cu organele de trafic aerian”, anunță MApN.

„Aeronavele româneşti au identificat şi escortat aeronava până la părăsirea zonei de operaţii”, transmite ministerul.

Avionul Ilyushin Il-20 (nume de cod NATO „Coot-A”) este un avion rusesc de recunoaștere electronică și colectare de informații (ELINT), dezvoltat pe baza platformei turbopropulsorului de pasageri Il-18. Modelul de avion este ușor de recunoscut după „burta” proeminentă ce adăpostește radarul cu vedere laterală. O altă caracteristică a sa după care poate fi recunoscut este dată de numeroasele antene externe folosite pentru interceptarea comunicațiilor inamice.

Avion IL-20 Coot al Federației Ruse, interceptat de un F-16 românesc deasupra Mării Baltice / Sursă: MApN

Forțele Aeriene Române, prezente din nou cu șase aeronave F-16 la misiuni de poliție aeriană în zona baltică

Un detașament din cadrul Forțelor Aeriene Române au început de la 1 aprilie o nouă misiune de Poliție Aeriană Întărită în spațiul aerian baltic.

Detașamentul „Carpathian Vipers”, alcătuit din aproximativ 100 de militari cu şase aeronave de luptă F-16 Fighting Falcon, este dislocat în Lituania, în baza aeriană Šiauliai.

Detașamentul românesc va asigura Serviciul de Poliție Aeriană Întărită în perioada aprilie – iulie 2026.

„Avioanele de luptă F-16 Fighting Falcon ale Forțelor Aeriene Române asigură permanent avertizarea timpurie și intervenția pentru clarificarea situației aeriene, aplicând măsurile legale împotriva aeronavelor care utilizează neautorizat spațiul aerian al Țărilor Baltice”, după cum explica MApN.

Misiunea de acum marchează a patra detașare a avioanelor de vânătoare românești în zona Baltică, după cele din 2025, 2023 și 2007.