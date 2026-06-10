FOTO. Câștigător Chefi la cuțite, varianta mini. Învingătorul, anunțat la Antena 1

În această seară, de la ora 20.30, emisiunea Chefi la cuțite- Viitorul are gust își va desemna câștigătorul.

Marți seara, patru concurenți s-au calificat în finală: Chef Richard Abou Zaki este reprezentat în finală de Irina Iancu, Chef Ștefan Popescu îl susține pe concurentul său, Nicolas Manolache, Chef Orlando Zaharia a intrat în finală cu Daria Ion, iar finalista lui Chef Alexandru Sautner este Ilona Tand, fiica cunoscutului bucătar Nicolai Tand.

În emisiunea de marți, concurenții au trecut prin două probe la care au avut parte de jurizări speciale: primul juriu a fost alcătuit din invitați celebri și copiii lor. La fel s-a întâmplat și la a doua probă, când degustarea a fost făcută chiar de Chefi și copiii lor. Micuța Carlottina, fiica lui Chef Richard, dar și Ștefan și Alexandru, fiii lui Chef Ștefan, și Andreas, băiatul lui Chef Orlando, informează Antena 1.

Premii speciale la restaurant

În această seară, cei patru finaliști își vor alcătui echipele cu care vor lupta pentru titlul de câștigător al mini-sezonului Chefi la cuțite – Viitorul are gust. Învingătorul va avea parte și de un premii speciale: un tur cu cine savuroase, alături de părinți, la restaurantele juraților

Richard Abou Zaki, Orlando Zaharia și Alexandru Sautner, dar și un curs de gătit cu Ștefan

Popescu.