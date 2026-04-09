FOTO. Cât costă o zi la plaja privată a lui Andrea Bocelli din Italia

Locația se numește Alpemare și este cel mai bun club de plajă din Italia în 2025 (la egalitate cu Lido Villeggiatura din Taormina).

Deținut de Andrea Bocelli și soția sa, Veronica Berti, clubul se află în Forte dei Marmi, renumita stațiune balneară din provincia Lucca, nord-estul Italiei, o provincie foarte îndrăgită de vedete, scrie site-ul italian Fanpage.

În locul umbrelelor clasice, pe plajă se află corturi private de mari dimensiuni (în total 120), fiecare dotat cu șezlonguri, scaune pliante, seif, prize USB pentru încărcarea dispozitivelor și truse de toaletă cu prosoape și halate de baie. Există o zonă de relaxare la umbră și o zonă de wellness ascunsă în interiorul pădurii de pini, care oferă masaje și trasee de relaxare cu vedere la mare.

În clubul lui Bocelli, corturile king size pot ajunge să coste până la 1.200 de euro pe zi în perioada de vârf a sezonului (suma include parcarea, dar nu și șezlongurile suplimentare). Oaspeții pot rezerva, de asemenea, un serviciu de transport cu șofer, pentru a ajunge la clubul de plajă în deplin confort.

Cei care doresc să ia masa la fața locului au două opțiuni: la Alpemare se află restaurantul „Mare Calmo” (deschis zilnic între orele 9:00 și 19:00) și restaurantul cu același nume, condus de bucătarul-șef Mirko Caldino (deschis zilnic între orele 12:00 și 16:00, precum și vineri și sâmbătă seara).

În plus, în weekenduri se organizează evenimentul „Cine sotto le Stelle” (Cina sub stele), cu aperitive la apus, preparate gourmet și muzică live. Nici aici prețurile nu sunt chiar accesibile; spre exemplu o porție de aperitiv cu fructe de mare crude costă aproape 50 de euro.

Potrivit unei estimări publicate de ziarul spaniol Marca, Andrea Bocelli are o avere estimată la 100 de milioane de euro.