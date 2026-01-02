FOTO Cele mai atractive concepte auto. Dacia are loc special

Industria auto prezintă în fiecare an concepte și prototipuri, având două obiective majore în minte. Unul este menținerea atenției clienților potențiali, până la lansarea versiunilor de serie. Al doilea este prezentarea de tehnologii avansate care să mențină interesul investitorilor pe bursă.

Anul 2025 a fost unul de impact din acest punct de vedere, Dacia având un loc special pe lista celor mai atractive concepte auto.

Dacia Hipster a generat foarte mult interes și controverse în jurul său, ceea ce nu poate fi decât un succes. O vorbă veche din marketing spune că „all publicity is good publicity”. Faptul că o lume întreagă a vorbit despre designul lui Hipster, despre numele lui și despre utilitatea sau inutilitatea unui astfel de vehicul reprezintă în sine un succes pentru Dacia…