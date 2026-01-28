FOTO Cum fura Securitatea din coletele românilor și ce se afla pe lista obiectelor confiscate din pachetele primite din străinătate

Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS) a publicat miercuri mai multe documente din arhiva fostei Securități, care arată cum românilor le erau desfăcute și golite coletele primite din străinătate de la rude care reușiseră să se stabilească în țări capitaliste. Printre bunurile confiscate, care ajungeau să fie vândute la consignație, se aflau de la jucării și haine până la agrafe de păr sau gumă de mestecat.

Pentru a scăpa de regimul comunist, numeroşi români au ales să se stabilească în ţări capitaliste – fie primind acceptul autorităţilor pentru emigrare, fie, cei mai mulţi, prin metode ilegale, amintește CNSAS. Mulți din cei plecați le trimiteau rudelor şi prietenilor colete cu diferite produse.

„Toţi ştiau că, deşi secretul corespondenţei şi al trimiterilor poştale era garantat chiar şi în constituţia comunistă, Securitatea „extrăgea din circuit” multe dintre scrisori. Pe unele doar le citeau şi le repuneau în circuit. Pe multe altele nu le mai repuneau. De asemenea, securiştii nu aveau nicio reţinere de a-şi însuşi pachetele trimise din străinătate – majoritatea acestora conţinând lucruri banale, precum obiecte de îmbrăcăminte (chiar şi unele folosite), cosmetice, produse alimentare, medicamente, pixuri, jucării, produse electronice etc”, afirmă CNSAS.

Practic, poliţia politică făcea bişniţă, strângând bani din vânzarea unor obiecte de mică valoare confiscate din coletele românior. Le valorificau la consignaţie, care era singura formă de comerţ ”liber”, semi-privat în Republica Socialistă România. Era magazinul unde românii lăsau spre vânzare obiecte noi sau vechi. Dacă obiectul se vindea, statul îşi oprea un comision legal de 13%, iar restul banilor reveneau celui care îl pusese în vânzare.

Ce confisca Securitatea din pachetele românilor?

Cosmetice, îmbrăcăminte, alimente, jucării.

Cum arătau listele de „inventar”, conform documentelor publicate de CNSAS: