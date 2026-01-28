FOTO Cum fura Securitatea din coletele românilor și ce se afla pe lista obiectelor confiscate din pachetele primite din străinătate
Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS) a publicat miercuri mai multe documente din arhiva fostei Securități, care arată cum românilor le erau desfăcute și golite coletele primite din străinătate de la rude care reușiseră să se stabilească în țări capitaliste. Printre bunurile confiscate, care ajungeau să fie vândute la consignație, se aflau de la jucării și haine până la agrafe de păr sau gumă de mestecat.
Pentru a scăpa de regimul comunist, numeroşi români au ales să se stabilească în ţări capitaliste – fie primind acceptul autorităţilor pentru emigrare, fie, cei mai mulţi, prin metode ilegale, amintește CNSAS. Mulți din cei plecați le trimiteau rudelor şi prietenilor colete cu diferite produse.
„Toţi ştiau că, deşi secretul corespondenţei şi al trimiterilor poştale era garantat chiar şi în constituţia comunistă, Securitatea „extrăgea din circuit” multe dintre scrisori. Pe unele doar le citeau şi le repuneau în circuit. Pe multe altele nu le mai repuneau. De asemenea, securiştii nu aveau nicio reţinere de a-şi însuşi pachetele trimise din străinătate – majoritatea acestora conţinând lucruri banale, precum obiecte de îmbrăcăminte (chiar şi unele folosite), cosmetice, produse alimentare, medicamente, pixuri, jucării, produse electronice etc”, afirmă CNSAS.
Practic, poliţia politică făcea bişniţă, strângând bani din vânzarea unor obiecte de mică valoare confiscate din coletele românior. Le valorificau la consignaţie, care era singura formă de comerţ ”liber”, semi-privat în Republica Socialistă România. Era magazinul unde românii lăsau spre vânzare obiecte noi sau vechi. Dacă obiectul se vindea, statul îşi oprea un comision legal de 13%, iar restul banilor reveneau celui care îl pusese în vânzare.
Ce confisca Securitatea din pachetele românilor?
Cosmetice, îmbrăcăminte, alimente, jucării.
Cum arătau listele de „inventar”, conform documentelor publicate de CNSAS:
- 11 (unsprezece) minisoldaţi din plastic (jucării China), h 5 cm., evaluaţi la 10 lei/buc. total 110 lei.
- 2 (doi) minisoldaţi din plastic (set a două bucăţi) evaluaţi la 20 lei/buc. total 40 lei.
- 5 (cinci) figurine din plastic reprezentând piraţi producţie China, evaluate de 25 lei/buc. total 125 lei.
- 2 (două) busturi plastic, producţie China, hologramă, evaluate la 25 lei/buc. total 50 lei.
- 2 (două) minijocuri din plastic TIC TAC TOE, TIDDLY WINKS, compuse din câte 10 piese fiecare, evaluate la 10 lei/buc. total 20 lei.
- 1 (una) maşinuţă plastic la baterie cu inscripţia FORCE 440, producţie Hong Kong, evaluată la 150 lei.
- 1 (un) minirobot din plastic, la baterie, producţie China, evaluat la 150 lei.
- 2 (două) jocuri din plastic BATTLESHIP şi PARKER BROTHERS producţie Hong Kong, evaluate la 100 lei/buc. total 200 lei.
- 1 (un) joc anatomie, brontosaur din plastic fragmentat, evaluat la 100 lei.
- 1 (una) jucărie minicăţel din material sintetic producţie Coreea, evaluată la 500 lei.
- 2 (două) truse carioca a 10 buc. fiecare evaluate la 30 lei trusa total 60 lei.
- 10 (zece) creioane negre H.B. evaluate la 2 lei/buc. total 20 lei.
- 12 (douăsprezece) mini creioane colorate h 6 cm. SAINSBURY evaluate în total la 15 lei.
- 16 (şaisprezece) pixuri din plastic simple evaluate la 5 lei/buc. total 80 lei.
- 1 (una) prosop baie
- 2 (două) bluze damă
- 2 (două) perechi chiloţi damă 3 (trei) papuci plastic damă
- 1 (una) geantă plastic damă
- 3 (trei) perechi bretele 4 (patru) pixuri
- 2 (două) rujuri 2 (două) perechi ochelari de soare
- 3 (trei) bucăţi săpun baie
- 4 (patru) pixuri diferite
- 1 (una) tub machiaj
- 2 (două) cutii conserve
- 2 (două) pungi cu bomboane
- 2 (două) pungi cu biscuiţi
- 4 (patru) agrafe din plastic
- 1 (una) cutie cremă de ciocolată
- 5 (cinci) plicuri cu supă
- 1 (una) cutie cu bomboane
- 1 (una) ceai
- 1 (una) gumă de mestecat
- 1 (una) perie pentru păr.
- 1 (un) tub pastă de dinţi
- 1 (una) sticlă loţiune ptr. pori
- 1 (un) pachet cafea în vid.
- 3 (trei) cutii conserve diferite
- 9 (nouă) pachete supe diferite
- 1 (una) lapte praf.
- 4 (patru) cutii budincă
- 1 (un) pachet cu ceai
- 2 (două) flacoane cu margarină de porumb
- 1 (un) set cu gume de mestecat
- 2 (două) pachete cu ciocolată
- 3 (trei) plicuri cu drojdie de bere.
- 3 (trei) pungi cu cafea boabe
- 1 (una) pungă cafea fără cofeină.
- 1 (un) borcan cu muştar
- 1 (un) bulion concentrat
- 1 (un) flacon cu sare
- 1 (una) cutie pudră ptr. ciocolată
- 1 (un) flacon cu parmezan.
- 1 (una) limonadă
- 1 (una) pudră ptr. limonadă
- 2 (două) cutii cu cacao