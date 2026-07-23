FOTO | Cum se vede o crimă de patrimoniu, documentată în timp ce e comisă. Splendoarea de pe Calea Victoriei, pusă la pământ din cel mai absurd motiv

În anul 1888, Grigore Cerchez, arhitectul care a proiectat Palatul Școlii Superioare de Arhitectură din București – simbol suprem al nobilei sale profesii, își făcea o Casă a lui.

Ridica, pe Calea Victoriei colț cu strada Sevastopol, o reședință pe măsura priceperii, crezului și talentului său.

Apoi, au venit două războaie, cutremurele devastatoare din 1940 și 1977, dar casa arhitectului Grigore Cerchez a rămas neatinsă de rău. Doar lucarnele au avut de suferit în timpul bombardamentelor din 1944.

A stat în picioare până când pe minunată clădire a pus ochii Nicolae Ceaușescu și ceva i-a displăcut profund la ea. Așa că a dat din mână și imobilul s-a făcut un maldăr de moloz.

Descoperă, pe B365.ro, povestea unei bijuterii de patrimoniu distruse în câteva zile, pentru ca în loc să fie ridicat uriașul complex de blocuri socialiste din Piața Victoriei.

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