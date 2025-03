FOTO Dacia a lansat în România SUV-ul Bigster. Cât costă versiunea cu maxime dotări al celui mai mare model produs până acum de marca românească

Dacia a lansat în România cel mai mare, mai scump și mai sofisticat model din gama sa: SUV-ul de clasa C Bigster care este produs la Mioveni și al cărui design (exterior și interior) a fost realizat la studioul din România.

Mașina va ajunge în aprilie la primii clienți, iar cea mai comandată versiune, până acum, este cea hibridă, aleasă de două treimi dintre clienți.

Dacia Bigster la interior

Prețul Dacia Bigster pornește de la 23.000 de euro la nivelul de echipare Essential și ajunge la 29.500 euro, pentru versiunea de top, Journey Hybrid 155. La această versiune hibridă prețul poate trece de 31.000 de euro, dacă sunt alese toate dotările opționale disponibile.

Dacia Bigster, prezentat oficial / Sursă: Dacia

Bigster va readuce uzina Dacia spre o producție anuală de 350.000 de mașini, după ce anul trecut a fost de 309.000.

Dacia Bigster, prezentat sub formă de concept în 2021, are 4,57 m lungime. Spre comparație, Duster are 4,34 m lungime, Logan are 4,39 m, Sandero are 4,10 m, iar Jogger are 4,55 m lungime.

Masini Dacia Bigster (foto Vlad Barza)

Bigster este disponibil în patru niveluri de echipare: Essential, Expression, completate, la vârf, de două versiuni la preț echivalent: Bigster Extreme, destinat amatorilor de outdoor (care dispune de plafon panoramic cu deschidere electrică și funcție oscilobatantă, bare de pavilion modulabile, sistem Hill descend control si covorașe de cauciuc în echiparea de serie), și Bigster Journey, pentru clienții interesați de confort și de călătoriile lungi, cu caroseria în două nuanțe (pavilion de culoare neagră), hayon cu acționare electrică și scaun șofer cu reglaje electrice ca echipamente de serie.

Dacia Bigster, grila radiatorului (foto Vlad Barza)

Cu modele precum Jogger, Duster 3 și acum cu Bigster, Dacia atrage clienți noi, care până acum avuseseră doar mașini de la alte mărci, iar așteptările sunt ca Bigster să aibă forță mai mare „de cucerire” de noi clienți față de Duster, ceea ce înseamnă că ar putea fi atrași mulți clienți care vor cumpăra în premieră un model Dacia.

Interiorul Daciei Bigster (foto Vlad Barza)

Dacia intră cu Bigster în așa-numitul segment „C-SUV” care generează anual vânzări de două milioane de mașini în Europa.

Bigster va ajunge pe locul doi la volume de producție la Mioveni, după Duster, în timp ce producția Jogger și Sandero va fi transferată în Maroc și o parte din producția Duster va fi preluată de o uzină Renault din Turcia care va construi Duster și sub brandul Renault, pentru piețele unde marca Dacia nu se vinde.