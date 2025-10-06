FOTO Dacia a prezentat conceptul Hipster, una dintre cele mai mici mașini electrice de oraș imaginate vreodată

Dacia a prezentat un concept-car denumit Hipster, o mașină electrică ce este mult mai mică și mai ușoară decât Spring și are patru locuri. Compania descrie mașina ca având design „memorabil” și ca fiind „ultra-accesibilă” și „ultra-esențială”.

Sandero are puțin peste 4 metri lungine, Dacia Spring are 3,7 metri lungime, iar noul concept are doar trei metri lungime.

Dacia anunțase acum câteva luni că în 2026 va lansa un nou model electric de oraș, model care să fie produs în Europa și să aibă un preț foarte accesibil.

Acum, Dacia a prezentat conceptul Hipster, pe care britanicii de la Autocar îl descriu ca fiind „mai scurt decât un Fiat 500 și mai ușor decât o Mazda MX-5”.

Dacia Hipster concept la interior (foto Dacia)

Cu Dacia Hipster Concept, Dacia compania spune că vrea să se adreseze „unui public larg care nu găsește astăzi o ofertă potrivită pentru bugetul de care dispune. Prețul mediu al unui vehicul nou a crescut în Europa cu 77% între 2010 și 2024 – mult peste ritmul de creștere al puterii de cumpărare”.

„Dacia Hipster Concept oferă tot ce ai nevoie de la o mașină de zi cu zi, într-un format de doar 3 m lungime, 1,53 m înălțime și 1,55 m lățime: 4 locuri reale și un portbagaj modular cu un volum între 70 și 500 de litri.”, spune Stéphanie Chiron, Responsabil Produs Avansat Dacia.

Hipster este cu 20% mai ușoară decât modelul Spring.

Dacia Hipster Concept oferă o capacitate reală de transport într-un format ultra-compact – o ofertă inedită, inexistentă până acum pe piață.

„Gândită pentru viața reală, Dacia Hipster Concept se adaptează tuturor situațiilor cotidiene. Bancheta spate rabatabilă permite adaptarea volumului portbagajului de la 70 litri (cu 4 pasageri) până la 500 litri (cu 2 pasageri). Pentru un plus de confort și siguranță, planșa de bord integrează două airbaguri”, spune compania.

Ce spune Dacia despre design

„În demersul de a reinventa adevărata mașină populară, ambiția noastră a fost aceea de a-i oferi un design expresiv și memorabil. O mașină pe care o poți desena din trei linii, spune Romain Gauvin, Director Design Avansat & Design Exterior Dacia.”

Portbagajul lui Hipster concept (foto Dacia)

Dacia Hipster Concept se remarcă printr-un design foarte simplu și robust: un bloc bine așezat pe 4 roți, amplasate în cele 4 colțuri. Nu există console, nici în față, nici în spate.

Dacia Hipster concept (foto Dacia)

Simplitatea se regăsește și în design-ul părții frontale, care este complet orizontală, integrând farurile înguste, care îi conferă un „look” serios, dar simpatic.

Funcționalitatea este prioritară în partea din spate: hayonul acoperă întreaga lățime a vehiculului și se deschide în două părți, oferind un acces extrem de practic la portbagaj.

Dacia Hipster concept vazuta din spate (foto Dacia)

Fidelă principiului „design to cost”, Dacia propune un design inovator pentru blocurile optice spate: integrate în spatele lunetei hayonului, acestea nu necesită o carcasă proprie, spun cei de la Dacia.

Dacia Hipster concept vazut de sus (foto Dacia)

În aceeași logică, Dacia Hipster Concept este realizată într-o singură culoare de caroserie, pigmentată în masă, cu doar trei piese de aspect vopsite: partea frontală și elementele laterale ale ușilor.

Dacia Hipster Concept nu este o mașină ca oricare alta. Ea urmărește să ofere ceea ce este esențial, iar acest lucru se vede încă de la primul contact: mânerul exterior al ușii este înlocuit cu o curea – mai ușoară, mai economică… și la fel de practică.

Ce spune Dacia despre interior

Interiorul este optimizat pentru a oferi un spațiu remarcabil, raportat la dimensiunile sale exterioare compacte.

Habitaclul urmează fidel forma cubică a caroseriei, geamurile laterale și parbrizul fiind aproape verticale, pentru a maximiza spațiul disponibil. Partea frontală a plafonului este vitrată, accentuând senzația de luminozitate și de spațiu. Pentru reducerea costurilor și a greutății, geamurile laterale sunt culisante.

Patru adulți pot călători confortabil în Dacia Hipster Concept. Șoferul și pasagerul din față sunt așezați într-o poziție identică cu cea din Dacia Sandero, ceea ce le asigură confort și vizibilitate optimă. Accesul la locurile din spate este facilitat de deschiderea largă a ușii și se realizează prin rabatarea scaunului pasagerului din față.

Dacia a acordat o atenție deosebită designului scaunelor, pentru a îmbina confortul și convivialitatea cu reducerea greutății și a costurilor. Structura scaunelor rămâne vizibilă, fiind completată de un material textil tehnic, plăcut la atingere. Scaunele din față sunt unite într-o banchetă – o soluție simplă și primitoare, care amintește de modelele populare emblematice din trecut. În plus, tetierele perforate contribuie la optimizarea masei.

