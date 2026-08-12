FOTO. După ce nu a trecut testele pentru a deveni câine MAI, Iatac și-a găsit o familie: „Nu este potrivit pentru misiunile noastre operative”

O postare devenită știre a Centrului Chinologic „Dr. Aurel Greblea” Sibiu a avut un final fericit pentru un câine.

„El este Iatac, născut pe 24 septembrie 2025. Este clinic sănătos, însă evaluările au arătat că nu este potrivit pentru misiunile operative ale MAI. Asta nu înseamnă că a eșuat. Înseamnă doar că drumul lui este altul: nu spre o misiune, ci spre o familie. Iatac are nevoie de oameni responsabili, răbdători și iubitori, care să-i ofere o casă și șansa de a deveni cel mai bun prieten al lor”, se arată în versiunea inițială a anunțului publicată marți.

În doar câteva ore, câinele și-a găsit o familie. „Povestea lui Iatac a ajuns la inimile voastre, iar răspunsul a fost copleșitor: am primit sute de solicitări din partea unor oameni dornici să-i ofere o familie. Poate că nu va purta uniforma MAI, dar și-a găsit cea mai frumoasă misiune: aceea de a fi iubit și de a aduce bucurie familiei sale”, se arată în continuarea postării.