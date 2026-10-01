FOTO După șapte ani întârziere, parcul acvatic din Parcul Pantelimon a fost inaugurat, deși nu e complet finalizat. Cum arată construcția de 200 de milioane de lei 

Parcul acvatic din Parcul Pantelimon a fost inaugurat de primarul Robert Negoiță, care a anunțat că toți copiii din sectorul 3 vor avea intrarea gratuită. De astfel, în octombrie, accesul este permis doar copiilor care locuiesc sau învață în Sectorul 3 și însoțitorii acestora, gratuit. De când se va deschide publicului larg și ce servicii sunt oferite?

„De la 1 noiembrie ne propunem să deschidem pentru toată lumea. Și în continuare, de la 1 noiembrie, copiii din Sectorul 3 vor avea acces gratuit. Asta pentru totdeauna. Deci acest complex este construit pentru copiii din Sectorul 3, care vor avea gratuitate pe toată perioada existenței acestei clădiri”, a declarat Negoiță.

Deocamdată, este deschisă doar o parte din complex, adică zona destinată familiilor cu copii. Cealaltă jumătate, dedicată adulților, va fi deschisă în luna noiembrie.

Nici zona exterioară a aqua parcului nu este gata, iar o parte dintre tobogane trebuie schimbate.

„Exteriorul va fi gata la primăvară. Avem o sincopă pentru că legislația ne obligă să luăm cea mai bună ofertă. Am dat de două ori rateuri cu toboganele de la exterior. O parte trebuie să le schimbăm. Altfel era gata și exteriorul. Am mers cu cea mai bună ofertă, au fost foarte neserioși. Sunt tobogane neconforme. Suntem în instanță cu dânșii”, a explicat primarul Robert Negoiță la întrebarea reporterului HotNews.

Primarul spune că nu mai trebuie suplimentat bugetul pentru parc ca să schimbe toboganele.

„I-am blocat la plăți. Și cu ce aveam să le dăm, ne descurăm”, a explicat Negoiță. Edilul a declarat că parcul acvatic are aviz de la ISU, iar autorizația este în curs de obținere.

„Suntem în procedură. Chiar acum când discutăm, cei de la ISU sunt aici în verificări”, a declarat Negoiță.

Preț dublu față de cel anunțat și inaugurare cu o întârziere de șapte ani

Lucrările la parcul acvatic au început în 2018 și aveau termen de finalizare 2019, însă termenul de finalizare a fost amânat de la an la an. Acum, inaugurarea se face practic cu o întârziere de 7 ani.

Întrebat de ce lucrările s-au finalizat cu o întârziere de 7 ani, edilul spune că de vină este amploarea proiectului dar și legislația proastă.

„Înainte de orice, este o lucrare foarte amplă. Dar, nu în ultimul rând, din cauza legislației precare, ca să nu zic proastă, în care Consiliul local pune directorii societăților cu capital de stat, asta este o lucrare făcută de o societate a Primăriei. Iar vreo 3 ani de zile am avut aici un director pus de Consiliu, nu ca să facă ceva, ci ca să strice. Și am reparat cu greu”, a răspuns Negoiță la întrebarea reporterului HotNews.

Și prețul de construcție a crescut, de la 112 milioane lei în 2018, la 216 milioane lei, adică circa 40 milioane de euro, potrivit sumelor aprobate de Consiliul Local Sector 3.

Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță spune însă că investiția se ridică doar la 20 milioane de euro.

Ce facilități are parcul acvatic

Parcul are o zonă destinată copiilor și însoțitorilor și o zonă destinată exclusiv adulților, care deocamdată nu a fost deschisă.

Complexul are 10 piscine, dintre care o piscină semiolimpică, două piscine infinity, cu bar în apă, piscine cu diferite adâncimi dedicate copiilor, piscine pentru tratament cu diverse săruri, tobogane acvatice interioare, SPA, salină, jacuzzi și o grotă de relaxare.

În complex se mai află și un loc de joacă, sală de fitness, mese de biliard, zonă pentru tenis de masă și air hokey.

Accesul se face cu o brățară.

„Este vorba despre un complex de capacitate mare. Peste 2.000 de persoane se pot bucura în același timp în această facilitate. Peste 20.000 de metri pătrați de clădire. Suprafață utilă. Investiția este de aproximativ 20 de milioane de euro.Asta înseamnă aproximativ 1.000 de euro pe metru pătrat. Este gândită să funcționeze pe eficiență energetică, având 1.426 panouri fotovoltaice”, a mai declarat primarul Robert Negoiță la inaugurare.

Cât costă intrarea?

Deocamdată, prețurile nu au fost afișate, așa că nu știm cu exactitate care sunt.

Însă în momentul în care s-a aprobat concesionarea parcului către un operator privat, s-au aprobat și niște prețuri medii, parte din contractul de concesiune:

între 99 și 109 lei acces all day/adult și între 89 și 99 lei acces all day pentru pensionari, elevi, studenți.

între 119 și 129 lei acces all day VIP/adult;

Elevii din Sectorul 3 ar urma să beneficieze de acces gratuit în complexul acvatic, mai puțin zona VIP, timp de două ore/lună.

Saga construcției parcului acvatic

Primăria Sectorului 3 a început construirea aquaparcului din Parcul Pantelimon în 2018, inițial valoarea lucrărilor fiind estimată la circa 112 milioane lei. Termenul de finalizare a lucrărilor era noiembrie 2019, dar acesta a fost prelungit până în aprilie 2020, când tot complexul trebuia să fie gata.

În aprilie 2020, Consiliul Local Sector 3, la solicitarea Primăriei, a alocat încă 15 milioane de lei pentru amenajarea unui patinoar în Parcul Pantelimon, pe acoperișul uneia dintre clădirile din parcul acvatic, dar și pentru achiziția de instalații de climatizare. De asemenea, termenul de finalizare a parcului acvatic a fost amânat cu 1 an, până în aprilie 2021. Apoi Primăria a cerut prelungirea termenului până la finalul anului 2022.

În iulie 2022, Consiliul Local a aprobat o nouă majorare de preț pentru modernizarea Parcului Pantelimon și a complexului acvatic, de la 142 milioane lei la 162 milioane lei (32 milioane de euro).

În vara lui 2022, Primăria Sectorului 3 a decis concesionarea parcului acvatic, condiția ca operatorul economic desemnat să termine lucrările rămase de executat.

La finalul lui 2022, lucrările nu au fost finalizate, constructorul având probleme. Construcția era undeva la 70%.

În aprilie 2023, Consiliul Local Sector 3 a aprobat un deviz de aproape 50 milioane lei (10 milioane de euro) ca societatea primăriei – Algorithm Construcții S3 – să finalizeze lucrările rămase și să doteze complexul acvatic cu echipamentele necesare, practic a fost schimbat constructorul, iar lucrarea ar urma să fie gata la finalul lui 2023. N-a fost.

Apoi, reprezentanții Primăriei au anunțat că va fi gata în iunie 2024.

În decembrie 2025, suma destinată complexului Aqua Parc Pantelimon a fost majorată cu 56 de milioane de lei, ajungând la un total de 216 milioane lei, TVA inclus. Valoarea totală a investiției ajunge la aproximativ 216 milioane de lei.

Parcul concesionat unei firme cu legături la PSD

În ianuarie 2025, după patru licitații eșuate, în care nicio companie nu și-ar fi exprimat dorința de a administra noul complex acvatic, Primăria Sectorului 3 a atribuit concesionarea parcului, pe 35 de ani, firmei Aquaventura Water Park Spa SRL, o firmă înființată chiar în timpul licitației, potrivit Buletin de București.

Redevența minimă este de 403.900 de euro pe an, fără TVA, noul administrator ar urma să plătească circa 4,2% pe an din veniturile obținute. Marius Turcu, patronul și administratorul Aquaventura Water Park Spa SRL, deține 10% dintr-o altă societate, Imperium Creative Bussines SRL. În 2021, arată sursa citată, Imperium Creative Bussines SRL a cumpărat un imobil de la Future Tools Construction SRL. Aceasta din urmă este o firmă controlată de familia Negoiță, a mai scris Buletin de București.

O investigație ulterioară a acelorași jurnaliști a arătat că, în iulie 2026, 45% din acțiunile Aquaventura Water Park au fost cumpărate de către o firmă înființată de Ioan Mihalcea, deputat și prim-vicepreședinte PSD Sector 3, și condusă de fiul acestuia.

O altă controversă a fost că parcul acvatic a fost construit în Parcul Pantelimon, deci pe un spațiu verde.