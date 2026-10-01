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Actualitate

FOTO După șapte ani întârziere, parcul acvatic din Parcul Pantelimon a fost inaugurat, deși nu e complet finalizat. Cum arată construcția de 200 de milioane de lei 

Catiușa Ivanov
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Parcul acvatic din Parcul Pantelimon a fost inaugurat de primarul Robert Negoiță, care a anunțat că toți copiii din sectorul 3 vor avea intrarea gratuită. De astfel, în octombrie, accesul este permis doar copiilor care locuiesc sau învață în Sectorul 3 și însoțitorii acestora, gratuit. De când se va deschide publicului larg și ce servicii sunt oferite? 

  • Lucrările la parcul acvatic au început în 2018 și aveau termen de finalizare 2019. Au fost încheiate abia acum 
  • Complexul are 10 piscine, dintre care o piscină semiolimpică, două piscine infinity, cu bar în apă, piscine cu diferite adâncimi dedicate copiilor
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