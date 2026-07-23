FOTO Gară istorică din București este demolată

Gara Progresul din Capitalǎ va fi demolatǎ. Va fi inlocuitǎ cu o garǎ nouă, o stație de metrou a magistralei 4 de metrou și o parcare.

Gara va deservi atât magistrala 4 de metrou, cât și linia feroviară București Progresul- Giurgiu, care va fi modernizată, inclusiv electificatǎ. Gara are o istorie de 60 de ani.

A înlocuit în anii ‘60 gara Filaret, de unde plecau trenurile spre Giurgiu.

Decizia vine după semnalul de alarmă referitor la inactivitatea ministerului de resort, transmis de către echipa administrației Sectorului, autoritatea publică locală contractantă care gestionează o investiție de aproximativ 3,5 miliarde de euro și care vizează extinderea magistralei M4, pe traseul Gara de Nord – Gara Progresul, prin construirea a 14 noi stații de metrou.

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