FOTO. Imagini de groază din locuința din București unde erau ținute 115 pisici. Animale ascunse și deasupra hotei din bucătărie

Autoritățile au intervenit luni într-un apartament din Șoseaua Pantelimon, sectorul 2 din București, acolo unde peste 100 de animale era ținute în condiții improprii.

Potrivit autorităților, animalele au fost preluate de mai multe asociații de protecția animalelor care răspuns apelului lansat: Asociația Sache, Asociația One Rescue, Asociația Save Our Paws, Asociația Ramses, Asociația Anda Panda, Asociația Help Lăbuș, Asociația Red Panda, Asociația World Animal Veterinary Emissaries (Center of Hope), Asociația Miaunici și Cuțulici, Asociația Suflete Dragi și Asociația Refugiul Maidanezilor.

În imaginile postate de ASPA București, pot fi zărite zeci de animale care au fost transportate în cuști de autorități, dar și mizeria din locuință. Unele dintre animale au fost găsite deasupra hotei din bucătărie.