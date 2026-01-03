FOTO Imagini din Europa după capturarea lui Maduro

Migranții venezueleni din întreaga lume au început sâmbătă să sărbătorească după ce Nicolas Maduro a fost dat jos cu forța de la putere din Venezuela, al cărui guvern a provocat unul dintre cele mai mari exoduri migratorii din istoria recentă, notează Reuters și New York Post.

Oameni exaltați de bucurie au ieșit în stradă în Statele Unite, America de Sud și Europa în orele care au urmat după ce dictatorul Nicolás Maduro și soția sa au fost capturați de Statele Unite și duși în Statele Unite pentru a fi acuzați de o serie de infracțiuni federale.

DIRECTO | Decenas de venezolanos se han concentrado en la Puerta del Sol de Madrid para celebrar la captura de Nicolás Maduro. Al son de la música folclórica llanera, algunos bailan enfundados en la bandera tricolor venezolana https://t.co/fDshHa7nd2



🎥 @FernandoPeinado pic.twitter.com/I4qkw5jXuP — EL PAÍS (@el_pais) January 3, 2026

În Spania, mii de oameni s-au adunat în centrul Madridului, la Puerta del Sol, și au aplaudat în timp ce urmăreau în direct conferința de presă a lui Trump.

Venezueleni bucurându-se în Madrid de căderea regimului Maduro. Foto: Europa Press/ABACA / Abaca Press / Profimedia

În orașul Doral din sudul Floridei, unde se află cea mai mare comunitate venezueleană din SUA, sute de oameni au sărbătorit în stradă încă de la ora 4 dimineața. „Libertate! Libertate! Libertate!”, a scandat mulțimea.

Bucurie în Doral după ce Maduro a fost dat jos de la putere de SUA. Foto: GIORGIO VIERA / AFP / Profimedia

Cântece de sărbătoare pentru capturarea lui Maduro s-au auzit pe străzile capitalei Chile, unde venezuelenii s-au adunat pentru a-și împărtăși bucuria.

Nas ruas do Chile, venezuelanos comemoram queda do ditador Maduro pic.twitter.com/9w4Hy9HM7h — Sam Pancher (@SamPancher) January 3, 2026

„Suntem liberi. Suntem cu toții fericiți că dictatura a căzut și că avem o țară liberă”, a spus Khaty Yanez, o venezueleană care a petrecut ultimii șapte ani în Chile.

„Bucuria mea este prea mare. După atâția ani, după atâtea lupte, după atâta muncă, astăzi este ziua cea mare. Astăzi este ziua libertății”, a spus compatriotul ei, Jose Gregorio.

În capitala Peru, Lima, zeci de venezueleni s-au adunat, mulți înfășurați în steagul țării lor, pentru a marca destituirea lui Maduro.

🇻🇪 🇵🇪 La comunidad venezolana celebró a los alrededores de la embajada de su país en Lima la captura de Nicolás Maduro por el Gobierno estadounidense.



🔗 https://t.co/TcidjZevY4#LaRepública #NicolásMaduro #VenezolanosEnPerú pic.twitter.com/p7RSjsZ8MY — La República (@larepublica_pe) January 3, 2026

Migranta venezueleană Milagros Ortega, ai cărei părinți se află încă în Venezuela, a spus că speră să se întoarcă.

„Să știu că tatăl meu a trăit să vadă căderea lui Nicolas Maduro este foarte emoționant. Aș vrea să-i văd fața”, a spus ea.

Se așteaptă ca grupuri de venezueleni să se adune pentru a sărbători și în capitala Argentinei, Buenos Aires.

„Cred că dincolo de asta există o lumină”

După bucuria inițială, au apărut și îndoieli cu privire la viitorul Venezuelei, deoarece venezuelenii din străinătate se întrebau ce le rezervă viitorul țării lor și cetățenilor săi.

Andres Losada, care locuiește în Spania de trei ani și se numără printre cei 400.000 de venezueleni care trăiesc în această țară, potrivit datelor oficiale, a declarat că se luptă între îngrijorare și bucurie în legătură cu situația din Venezuela.

„Deși ceea ce trăiesc oamenii din Caracas este greu, cred că dincolo de asta există o lumină care ne va conduce spre libertate”, a adăugat el.

O cincime din populația Venezuelei a emigrat în ultimul deceniu

Din 2014, aproximativ 7,7 milioane de venezueleni, adică 20% din populație, au părăsit țara, neputându-și permite să cumpere alimente sau căutând oportunități mai bune în străinătate, potrivit Organizației Internaționale pentru Migrație a ONU.

Columbia vecină a primit cea mai mare parte a diasporei, cu aproximativ 2,8 milioane de venezueleni, urmată de 1,7 milioane în Peru, potrivit platformei R4V, un grup de ONG-uri regionale care asistă migranții și refugiații din Venezuela, înființat de agenția ONU pentru migrație.

Timp de ani de zile, Statele Unite au fost un refugiu pentru venezueleni, dar mulți au fost etichetați drept infractori și obligați să caute refugiu în altă parte în timpul celui de-al doilea mandat al președintelui Donald Trump.