FOTO Investiție în România. Porsche varsă 5 milioane de euro în primul centru din Transilvania. Vânzările mărcii s-au prăbușit în România

Producătorul de automobile sport Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG va investi, în parteneriat cu Porsche Central and Eastern Europe (PCEE) și importatorul local Porsche Inter Auto România, în primul centru de retail din Transilvania și al doilea din România.

Porsche Center Cluj va fi amplasat în apropiere de Aeroportul Cluj-Nampoca și va fi finalizat în 2027, potrivit datelor analizate de Profit.ro. Porsche intenționează să-și crească rețeaua de vânzări din România cu un spațiu care va avea circa 1.500 metri pătrați. Vor fi construite un showroom de aproximativ 600 de metri pătrați și un atelier de service de 870 de metri pătrați cu o investiție de aproximativ 5 milioane de euro. Arhitectura va fi specifică identității corporative Porsche Destination Porsche.

Reprezentanții Porsche Central and Eastern Europe spun că „Transilvania reprezintă o piață din ce în ce mai importantă pentru Porsche, în România și în regiunea noastră”, amintind de „dezvoltarea economică puternică a regiunii”. „Porsche Center Cluj este o investiție majoră, care reflectă angajamentul nostru față de cele mai înalte standarde în ceea ce privește experiența clienților și calitatea construcției”, a declarat Alin Tapalagă, Director General Porsche Inter Auto România, după startul lucrărilor.

Cluj-Napoca este orașul din Transilvania cu cele mai mari venituri, fiind, după unele criterii, mai înstărit chiar și decât zona București – Iilfov. Prețul pe metru pătrat în imobiliare a depășit de mult prețurile din Capitală. Până la inaugurarea noului centru, Porsche și-a deschis un Art Pop-Up Store în fața unuia dintre hotelurile premium din oraș. Vânzările mărcii Porsche în România înregistrează scăderi în ultimii doi ani.

În 2025, numărul de vehicule Porsche înmatriculate a scăzut cu peste 13%, la 524 unități (cu 82 mai puține decât în anul anterior), iar în primele cinci luni ale acestui an numărul de vehicule înmatriculate a scăzut la 181 autoturisme, fiind cu 41 de unități mai puține, un declin de 18,5% raportat la 2025.

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