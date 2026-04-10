FOTO Lidl ridică în România cel mai mare supermarket local al său

Retailerul german Lidl se află în etapa de pregătire pentru demararea, în capitală, a lucrărilor la cel mai mare supermarket al său din România, termenul estimat de finalizare fiind trimestrul IV al acestui an.

Magazinul va fi deschis în zona Obor, din capitală, în cadrul SkyLight Residence, a fost relatat recent, Profit.ro prezentând acum atât mesajul retailerului german, cât și imagini de la fața locului.

Proiectul SkyLight Residence este prima dezvoltare imobiliară pe locul fostei fabrici Aversa și a cartierului bucureștean Obor.

Magazinul va fi amenajat pe un teren de 10.418 mp și va avea o suprafață de 3.265 mp.

„Lidl România mai operează un magazin de dimensiuni comparabile cu cel din Obor, în Timișoara, pe Strada Simion Bărnuțiu, Nr. 28, unitate inaugurată în decembrie 2017. Proiectul din București va avea însă o suprafață mai mare, reflectând specificul amplasării și rolul său în rețeaua noastră de magazine”. potrivit companiei.

