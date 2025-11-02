FOTO Mănăstire supranumită „Notre-Dame din Ardennes”, devastată de flăcări

Incendiu la mănăstirea din Mont-Dieu, din nord-estul Franței, duminică, 2 noiembrie 2025. Credit: Handout / AFP / Profimedia

Un incendiu a cuprins duminică antica mănăstire din Mont-Dieu, Franța, distrugând clădirea principală a sitului secular din patrimoniul francez, au declarat pentru AFP primarul și pompierii.

Anne Fraipont, primarul satului din apropiere, Tannay-le-Mont-Dieu, a deplâns situația mănăstirii, pe care a numit-o „Notre-Dame din Ardennes” și care a obținut statutul de monument istoric în 1946.

„Era mult lemn în această clădire”, a spus Fraipont. „Nu mai există acoperiș, nu mai există podea, au mai rămas doar pereții”, a adăugat edilul.

Alarma a fost dată de trecătorii care au observat fumul, a povestit primarul. Cauza incendiului este deocamdată necunoscută.

Brigada de pompieri care a intervenit spune că pagubele sunt atât de mari încât mănăstirea „risca să se prăbușească”.

😢 Quelle tristesse…



Apprendre que la Chartreuse du Mont-Dieu vient d’être détruite par un incendie me bouleverse profondément.

Ce lieu unique, chargé d’histoire et de spiritualité, faisait partie de ces trésors discrets qui racontent si bien l’âme des Ardennes.



Fondée au… pic.twitter.com/7DwAUVodYa — Patrick Fostier (@patrick_fostier) November 2, 2025

În mănăstire nu era nicio lucrare de artă la momentul incendiului, a mai precizat serviciul de pompieri.

Aflată în pădurile dese din nord-estul Franței, mănăstirea cartusiană din Mont-Dieu a fost ridicată inițial în 1130. Lăcașul de cult a fost reconstruit în secolul al XVII-lea.

Catedrala Notre-Dame din Paris a fost redeschisă în decembrie 2024, la cinci ani și jumătate de la incendiul devastator care i-a distrus acoperișul și turla. Emblematicele sale turnuri au fost redeschise abia în septembrie 2025. În cazul său, prima piatră a fost pusă în 1163, iar construcția a continuat pe parcursul următorului secol, cu restaurări și adăugări majore realizate în secolele XVII și XVIII.