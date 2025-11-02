Sari direct la conținut
FOTO Mănăstire supranumită „Notre-Dame din Ardennes”, devastată de flăcări

Incendiu la mănăstirea din Mont-Dieu, din nord-estul Franței, duminică, 2 noiembrie 2025. Credit: Handout / AFP / Profimedia

Un incendiu a cuprins duminică antica mănăstire din Mont-Dieu, Franța, distrugând clădirea principală a sitului secular din patrimoniul francez, au declarat pentru AFP primarul și pompierii.

Anne Fraipont, primarul satului din apropiere, Tannay-le-Mont-Dieu, a deplâns situația mănăstirii, pe care a numit-o „Notre-Dame din Ardennes” și care a obținut statutul de monument istoric în 1946.

„Era mult lemn în această clădire”, a spus Fraipont. „Nu mai există acoperiș, nu mai există podea, au mai rămas doar pereții”, a adăugat edilul.

Alarma a fost dată de trecătorii care au observat fumul, a povestit primarul. Cauza incendiului este deocamdată necunoscută.

Brigada de pompieri care a intervenit spune că pagubele sunt atât de mari încât mănăstirea „risca să se prăbușească”.

În mănăstire nu era nicio lucrare de artă la momentul incendiului, a mai precizat serviciul de pompieri.

Aflată în pădurile dese din nord-estul Franței, mănăstirea cartusiană din Mont-Dieu a fost ridicată inițial în 1130. Lăcașul de cult a fost reconstruit în secolul al XVII-lea.

Catedrala Notre-Dame din Paris a fost redeschisă în decembrie 2024, la cinci ani și jumătate de la incendiul devastator care i-a distrus acoperișul și turla. Emblematicele sale turnuri au fost redeschise abia în septembrie 2025. În cazul său, prima piatră a fost pusă în 1163, iar construcția a continuat pe parcursul următorului secol, cu restaurări și adăugări majore realizate în secolele XVII și XVIII.

