Mii de persoane la primul marș Pride de la Budapesta după înfrângerea lui Viktor Orban

Mii de persoane au participat sâmbătă la marșul anual Pride din capitala Ungariei, prima manifestație de acest gen după înfrângerea suferită de fostul premier Viktor Orban la alegerile generale din aprilie, a scris Reuters.

Viktor Orban încercase să interzică marșul Pride de anul trecut, ca parte din măsurile sale împotriva comunității LGBTQ+, însă manifestația de atunci s-a transformat într-o demonstrație antiguvernamentală majoră, care a atras zeci de mii de oameni.

În acest an, după ce Peter Magyar a câștigat alegerile în fața lui Viktor Orban, interdicția a fost ridicată, iar marșul a primit undă verde din partea autorităților.

Budapest Pride Parde, sâmbătă, 27 iunie 2026. Credit: Attila KISBENEDEK / AFP / Profimedia





Fostul prim-ministru, care s-a prezentat drept un apărător al valorilor creștine, a adoptat legi care interzic schimbarea genului în documentele personale, adopția de către cupluri de același sex și materialele școlare despre care se consideră că promovează homosexualitatea sau tranziția gen.

Noul premier, de asemenea conservator, a cerut răbdare când a fost întrebat de presă despre eventuala schimbare a legislației privind comunitatea LGBTQ+.

Budapest Pride Parade, sâmbătă, 27 iunie 2026. Credit: Attila KISBENEDEK / AFP / Profimedia

„Atmosfera din țară este mult mai relaxată”

Fanni Fajth, studentă în vârstă de 18 ani, a declarat pentru Reuters că atmosfera este mult mai optimistă după schimbarea politică din țară.

„Cred că ar fi minunat dacă pur și simplu am avea în sfârșit drepturi egale după toți acești ani”, a spus ea.

Budapest Pride finally marches legally and undisturbed in 2026, even the Hungarian Army has offered water resources due to extreme heat. Number of participants significantly dwindled, while the governing party, Tisza made it clear that it will not participate in the march. pic.twitter.com/HVtGBlp9Jr — Csaba Tóth 🇸🇴 (@tothcsabatibor) June 27, 2026

„Cea mai mare schimbare este de fapt schimbarea din politica țării”, a declarat și Mate Tarnai, un chimist în vârstă de 51 de ani. „Simțim, de asemenea, mai multă libertate pe plan personal, iar și atmosfera din țară este mult mai relaxată decât anul trecut”, a mai spus el.