FOTO Mirabela Grădinaru, partenera lui Nicușor Dan, alături de Brigitte Macron și de Olena Zelenska la Casa Albă

Mirabela Grădinaru a participat, marți și miercuri, la Washington D.C., la summitul „Pregătind viitorul împreună”, organizat la Casa Albă la inițiativa Primei Doamne a Statelor Unite, Melania Trump.

Partenera de viață a președintelui Nicușor Dan apare într-o imagine alături de Brigitte Macron, soția președintelui francez, și Olena Zelenska, soția liderului ucrainean, în marja reuniunii dedicate educației digitale a copiilor.

Fotografia a fost publicată miercuri de Administrația Prezidențială.

Mirabela Grădinaru apare în imagine purtând o bluză alb-negru, cu un model de inspirație tradițională românească.

Mirabela Grădinaru participă la summitul inaugural al unei coaliții globale dedicate educației digitale a copiilor. Vizita are loc la invitația Primei Doamne a SUA, Melania Trump.

Alături de ea sunt Vlad Ionescu, consilier de stat pentru politică externă și Diana Punga.

Summitul promovează cooperarea internaţională pentru creşterea bunăstării copiilor prin educaţie, inovaţie şi tehnologie.

„Iniţiativa vizează accesul la instrumente moderne, inclusiv soluţii bazate pe inteligenţă artificială, pentru sprijinirea elevilor, profesorilor şi părinţilor, precum şi consolidarea siguranţei în mediul online”, a menţionat Administraţia Prezidenţială.

Partenera președintelui Nicușor Dan a luat cuvântul marți, după primele doamne din Bosnia și Herțegovina, Burundi, Serbia, Ucraina și primul domn al Sloveniei.

„O inițiativă extrem de valoroasă”

Ea a spus că inițiativa Melaniei Trump este „una extrem de valoroasă, generând impuls, vizibilitate și dinamismul atât de necesar în acest domeniu (n.red – al educației digitale)”.

„În același timp, este esențial să adoptăm o abordare integrată, care să conecteze mai bine educația, inovarea și tehnologia. Aștept cu nerăbdare să încep să colaborez îndeaproape cu Prima Doamnă Melania Trump și cu toți cei prezenți la această masă, în cadrul acestui proiect, pentru a dezvolta inițiative concrete și a obține un impact tangibil în promovarea educației digitale, a practicilor sigure online și a educației media pentru copiii din întreaga lume”, a mai spus prima doamnă a României.