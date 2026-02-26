FOTO „Mitraliera atmosferică” deasupra Mediteranei: Cum s-au transformat furtunile recente în tragedii devastatoare

Un voluntar al Protecției Civile patrulează pe o stradă inundată din Grazalema, Spania, pe 5 februarie 2026, în timpul furtunii Leonardo. Credit line: Jorge GUERRERO / AFP / Profimedia

Furtunile violente din zona Mediteranei au provocat recent distrugeri masive și pierderi de vieți omenești în Spania, Portugalia și Maroc. Fenomenele extreme generate de schimbările atmosferice au surprins comunitățile și au depășit capacitatea de reacție a autorităților, potrivit The Guardian.

Mărturiile locuitorilor reflectă amploarea dezastrului. Aceștia descriu o „forță atât de devastatoare” care i-a luat pe toți „complet prin surprindere”.

Andres Sanchez Barea, din Spania, a simțit frica atunci când apa a început să țâșnească din prizele electrice. În Portugalia, Nelson Duarte a trăit sentimentul de neputință în timp ce vântul a doborât întreaga vegetație și smulgea țiglele de pe acoperișuri. Iar pentru Amal Essuide, din Maroc, realitatea s-a conturat când un cadavru a fost adus la bordul unei bărci în medina inundată, scrie The Guardian.

Fiecare astfel de moment face parte din distrugerea provocată de o „mitralieră atmosferică” ce a trimis furtuni repetate asupra Mediteranei occidentale. Deși oamenii de știință nu au stabilit dacă schimbările climatice au declanșat acest fenomen, cercetările sugerează că acestea au crescut semnificativ intensitatea și puterea de distrugere a furtunilor.

„Totul părea să se destrame”

În Grazalema, cel mai umed oraș din Spania, a căzut într-o săptămână și jumătate cantitatea de precipitații specifică unui an întreg. Acest lucru a supraîncărcat rezervorul de apă din subsolul stâncos, iar apa a pătruns în case prin podele, pereți și chiar prin prizele electrice. Autoritățile au ordonat evacuarea tuturor locuitorilor.

„Am simțit o teamă foarte mare”, a declarat Sanchez Barea, proprietarul unei pensiuni a cărei casă se află printre sutele de locuințe din zona de excludere. „La început am încercat să scăpăm de apă. Mulți oameni au venit să ne ajute, dar ne-am dat seama că era imposibil”, a adăugat acesta.

Pompierii intervin pe o stradă inundată din Andaluzia, după ce furtuna Leonardo a provocat revărsarea râurilor, 4 februarie 2026. Credit line: Francis Gonzalez/SOPA Images / Shutterstock Editorial / Profimedia

În Leiria, una dintre regiunile din Portugalia unde ploile au doborât recorduri în ianuarie, vânturile puternice au agravat pagubele. Baza aeriană Monte Real a înregistrat o viteză a vântului de 176 km/h înainte ca stația de măsurare să fie scoasă din funcțiune.

„În jurul acelei ore, totul părea să se destrame”, a declarat Duarte, un apicultor din Monte Real care și-a pierdut jumătate din stupi. Vântul care zguduia casa i-a blocat pe el și pe familia sa în interior, unde nu au putut face altceva decât să evite balcoanele și ferestrele în așteptarea sfârșitului furtunii.

„Vântul a devenit asurzitor și neîncetat, amestecat cu sunetul structurilor care se prăbușeau, al țiglelor care zburau, al copacilor care se rupeau și al tablelor metalice care se loveau violent”, a spus Duarte. „Atmosfera era terifiantă și dădea senzația că casa s-ar putea să nu reziste”, a continuat el.

Un bărbat trece pe lângă dărâmături în Leiria, după ce furtuna Kristin a lovit centrul Portugaliei pe 28 ianuarie 2026. Credit line: Jérome PIN / AFP / Profimedia

Casa lui Duarte a rezistat, dar altele s-au prăbușit. Ricardo Teodosio, un zugrav industrial din localitatea Carvide, repara acoperișul unui garaj împreună cu tatăl său când structura a cedat peste ei. Rănit, tatăl acestuia a mers pe jos aproape trei kilometri până la o stație de pompieri pentru a cere ajutor pentru fiul său prins sub dărâmături. Când echipele de salvare au sosit, acesta era deja mort.

Joao Lavos, comandantul pompierilor voluntari din Vieira de Leiria, a precizat că Teodosio a fost una dintre cele două persoane care au murit în acea zi în regiune. În doar 24 de ore, echipele de intervenție au fost mobilizate pentru 50 de incidente, dintre care 15 au implicat victime ale accidentelor.

Cauzele fenomenelor extreme

Europa de Vest a fost lovită de 16 furtuni rapide în acest sezon. Acest fenomen este cauzat de o schimbare a curenților atmosferici care, conform specialiștilor, va deveni mai frecventă pe măsură ce planeta se încălzește.

O analiză preliminară realizată de Climate Central, o organizație independentă de cercetare climatică, a indicat faptul că un val de căldură marină a intensificat furtunile de la începutul lunii februarie. Un studiu realizat de World Weather Attribution (WWA), o rețea internațională de oameni de știință, a concluzionat că poluarea cu carbon a făcut ploile mai puternice și a agravat inundațiile.

În Safi, capitala ceramicii din Maroc, valuri de noroi au distrus atelierele de ceramică atunci când ploaia a inundat bazarul la sfârșitul anului trecut. Majoritatea celor 43 de persoane care au murit în furtunile din întreaga țară, începând cu jumătatea lunii decembrie, și-au pierdut viața în străzile înguste ale medinei, unde apa a acoperit rapid zona.

„La început, nu ne-am gândit că vor fi pagube mari”, a spus Essuide, care a urmărit haosul de pe acoperișul hotelului pe care îl administrează și a fost salvată ulterior de o echipă de intervenție. „Dar după ce am urcat în barca mică și au găsit o persoană moartă, ne-am dat seama că era o situație foarte gravă. A fost înfricoșător.”

Dezastrul din Safi, Maroc, pe 15 decembrie 2025. Credit line: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Datele arată că zilele cu precipitații extreme din Spania, Portugalia și Maroc eliberează cu o treime mai multă apă decât în anii 1950, conform studiului WWA. Deși modelele climatice oferă o imagine complexă, cercetătorii au atribuit încălzirii globale o creștere de 11% a precipitațiilor în regiunea de nord.

Clair Barnes, om de știință la Imperial College London, a declarat că dovezile sugerează că schimbările climatice au crescut cantitatea de apă disponibilă în sistemul meteorologic pentru a cădea sub formă de ploaie. Săptămâna trecută, consilierii științifici ai UE au afirmat că Europa nu reușește să se adapteze la condițiile meteorologice extreme.

„Urmează ceva și mai rău?”

În Portugalia, Duarte a considerat că avertismentele de urgență nu au alarmat suficient publicul. „Nimeni nu era pregătit pentru o forță atât de devastatoare”, a adăugat el, menționând că numărul victimelor ar fi putut fi mult mai mare dacă furtuna ar fi lovit în timpul zilei.

În Spania, locuitorii din Grazalema au apreciat autoritățile pentru evacuarea rapidă. Administrația locală a colaborat cu orașul vecin, Ronda, care a oferit adăpost celor evacuați. Mario Sanchez Coronel, proprietarul unui magazin de textile inundat, a declarat că autoritățile „au făcut ceea ce trebuia”, acționând eficient sub presiune.

Sanchez Coronel speră să nu mai vadă niciodată astfel de ploi. „A fost greu, pentru că te gândești la ce s-ar putea întâmpla în continuare”, a mărturisit el. „După ce a fost rău, urmează ceva și mai rău?”, s-a întrebat acesta.