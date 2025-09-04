Sari direct la conținut
FOTO Nigel Farage, primit de Donald Trump în Biroul Oval

Nigel Farage părăsește Glaziers Hall, din centrul Londrei, după ce a anunțat că va candida la alegerile din Clacton și îl va înlocui pe Richard Tice ca lider al Reform UK, 3 iunie 2024, Foto: Marcin Nowak/LNP / Shutterstock Editorial / Profimedia
Nigel Farage, liderul Reform UK Foto: Marcin Nowak/LNP / Shutterstock Editorial / Profimedia

Liderul partidului britanic eurofob și anti-imigrație Reform UK, Nigel Farage, a publicat o fotografie în care apare alături de președintele american Donald Trump în Biroul Oval, în timpul unei vizite efectuate în SUA, relatează joi DPA și Agerpres.

Cei doi apar în fotografie în spatele faimosului birou „Resolute desk” de la Casa Albă, iar imaginea este însoțită de mesajul lui Farage: „Sunt bucuros să revin în Biroul Oval”.

Dar el a venit în SUA nu pentru o întâlnire cu Trump, ci pentru o discuție în Comisia Juridică a Camerei Reprezentanților, unde a comparat Marea Britanie cu Coreea de Nord la capitolul libertății de exprimare.

Farage a dat în acest sens exemplul arestării scriitorului irlandez Graham Linehan pentru comentarii pe rețelele de socializare despre persoanele transgender și încarcerarea unei foste asistente medicale soție a unui politician conservator, Lucy Connolly, pentru incitare la ură rasială împotriva migranților după atacul din orașul Southport, unde pe 29 iulie anul trecut un adolescent ai cărui părinți sunt imigranți ruandezi a înjunghiat mortal trei fetițe.

Totuși, Nigel Farage a negat că i-ar fi propus lui Trump să amenințe Marea Britanie cu sancțiuni comerciale, după ce anterior sugerase ca SUA să folosească „diplomația și comerțul” în lupta administrației republicanului Trump de apărare a vocilor conservatoare pe care le vede amenințate să fie reduse la tăcere în Europa.

În acest timp, un congresman democrat, Jamie Raskin, care l-a descris pe Farage drept un „impostor iubitor de libertatea de exprimare a lui Putin și lingușitor al lui Trump”, i-a cerut politicianului britanic în discuția din acea comisie a Congresului american să-și manifeste în parlamentul de la Londra preocupările pe care le-a menționat.

Partidul de opoziție Reform UK, cunoscut pentru campania sa intensă în favoarea Brexitului, are numai patru membri în parlamentul britanic, dar conduce în toate sondajele privind intențiile de vot, sondaje care de asemenea relevă că imigrația a devenit principala preocupare a alegătorilor britanici, în urma economiei.

Formațiunea lui Farage a anunțat săptămâna trecută un plan de abrogare a unor părți din legislația privind drepturile omului pentru a permite expulzarea în masă a migranților ilegali și a avertizat că Regatul Unit se apropie de o situație de „tulburări sociale majore” din cauza migrației scăpate de sub control de actualul guvern laburist al premierului Keir Starmer și de precedentele guverne de dreapta.

