FOTO Noile tarife de referință RCA. Cât ar plăti acum șoferii în funcție de vârstă și mașină

Tarifele de referință RCA pentru persoane fizice continuă să urce, creșterea medie față de luna noiembrie 2025 fiind de 12,3% în cazul autoturismelor și de 11,7% pentru autovehiculele de transport bunuri.

De ce este important Tariful de referință RCA, chiar dacă nu este prețul de vânzare practicat de firmele de asigurări, are un rol orientativ pentru următoarele 6 luni, fiind calculat pentru clasa B0 și pentru o perioadă de 12 luni.

Tariful de referință RCA este important însă și pentru asigurații cu risc ridicat. În cazul persoanelor juridice, tarifele de referință au crescut cu 9,9% pentru autoturisme și cu 10% pentru autovehiculele de transport bunuri.

Analiza pe categorii de risc arată însă că există și situații în care tarifele de referință au scăzut. Astfel, pentru un șofer din București-Ilfov, cu vârsta peste 60 de ani și autoturism cu o putere de peste 300 kW, tariful de referință s-a redus cu 5,4%. Scăderi, de 3,4%, au fost consemnate și pentru șoferii sub 30 de ani care dețin autoturisme cu o putere de peste 300 kW.

