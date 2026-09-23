FOTO Nouă fabrică în România. Investiții de până la 30 milioane euro anunțate de AmbaFlex

Compania olandeză AmbaFlex își extinde capacitatea de producție în România și anunță investiții de până la 30 milioane de euro în parcul industrial Tetarom III din Jucu, situat în județul Cluj.

AmbaFlex extinde capacitatea sa de producție prin încheierea unui contract de închiriere pe termen lung, pentru un teren în suprafață de 5,7 hectare.

„Noul parteneriat va aduce un plus de stabilitate economiei Clujului, inclusiv prin crearea de noi locuri de muncă și dezvoltarea de relații comerciale, pe orizontală, cu firme clujene”, a spus Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj.

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