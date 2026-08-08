FOTO. O fustă transparentă purtată de Charlize Theron la o conferință de presă provoacă atenția presei americane

În cadrul unei etape din ultima săptămână a turneului de promovare a filmului „The Odyssey”, actrița Charlize Theron a purtat o ținută Tom Ford de la cap până în picioare, care părea mai degrabă un omagiu adus filmului „American Psycho” decât epopeii homerice, scrie site-ul televiziunii americane CNN.

Marți, la o conferință de presă organizată la Seul (Coreea de Sud), ultimul oraș din turneu, Theron a optat pentru o ținută mai excentrică. Ea a purtat o cămașă cu dungi albastre și albe și o fustă transparentă de ploaie până la genunchi, strânsă în talie peste o rochie neagră din dantelă și colanți, cu o centură din piele. Ca punct de culminare, o pereche de mănuși din piele neagră îi ridica manșetele cămășii până la jumătatea brațului.

Piesa cea mai remarcabilă a ținutei Tom Ford este fusta transparentă rezistentă la apă (un material tehnic cu efect de sticlă, potrivit mărcii). În cazul lui Theron, aceasta ar putea fi o aluzie creativă la personajul ei, nimfa Calypso, care îl salvează pe Odiseu, naufragiat pe insula ei, doar pentru a-l ține captiv acolo timp de șapte ani, mai scrie CNN.