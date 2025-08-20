FOTO Operațiune spectaculoasă de mutare a unei clădiri emblematice pentru Suedia. Drumul de 5 km a durat două zile

Magnifica biserică din lemn roşu din Kiruna, considerată una dintre cele mai frumoase clădiri din Suedia, a ajuns miercuri în noua sa locaţie, după un periplu de două zile pe roţi. Mutarea a fost realizată în cadrul relocării oraşului minier Kiruna, determinată de exploatarea zăcămintelor din zonă, informează AFP, preluată de Agerpres.

Dezvoltarea minei, cea mai mare din Europa, operată de compania suedeză LKAB, creşte riscul de prăbuşire în anumite zone, ceea ce a condus la mutarea localităţii arctice. Grupul s-a oferit fie să îi despăgubească financiar pe toţi cei afectaţi de relocare, fie să le reconstruiască locuinţele şi alte structuri.

Mutarea s-a făcut în prezența regelui

Kiruna Kyrka, o impunătoare biserică luterană suedeză de 672 de tone, datând din 1912, a fost mutată cu totul. Relocarea la o distanţă de cinci kilometri, o performanţă din punct de vedere tehnic, a fost realizată cu ajutorul unor remorci telecomandate, care s-au deplasat cu 500 de metri pe oră.

Biserica din Kiruna, după ajungerea la destinație Foto: Malin Haarala / AP / Profimedia

Transmisă în direct la televiziunea suedeză, operaţiunea, care a început marţi dimineaţă, a fost finalizată fără probleme miercuri după-amiază, iar biserica se află în prezent lângă cimitirul localităţii. „Totul a mers incredibil de bine”, a declarat managerul de proiect, Roy Griph, pentru postul de televiziune suedez SVT, care a transmis în direct întreaga operaţiune de mutare.

În timp ce structura se deplasa, pastorul din Kiruna, Lena Tjarnberg, a oficiat o slujbă religioasă pentru demnitari într-un adăpost asemănător unui „laavu” tradiţional al populaţiei indigene Sami. Această mutare a generat un mare interes şi a avut loc sub privirile unei mulţimi formate din circa 10.000 de turişti.

Regele Carl al XVI-lea Gustaf al Suediei a fost, de asemenea, prezent. El a conversat în special cu unul dintre operatorii implicaţi în mutare, argentinianul Sebastian Drucker, care controla înaintarea convoiului cu un joystick. Suveranul urma să participe la o tentativă de doborâre a recordului mondial pentru numărul de persoane participante la un „kyrkkaffe”, o pauză tradiţională de cafea la biserică.

Procesul de relocare a oraşului a început în urmă cu aproape două decenii şi se preconizează că va continua în anii următori. Noul centru al oraşului a fost inaugurat oficial în septembrie 2022.

Minereurile rare, cauza mutării unui întreg oraș

Mulţi locuitori, însă, critică LKAB, printre aceştia numărându-se Alex Johansson şi Magnus Fredriksson, care realizează împreună un podcast cu ştiri locale din Kiruna. „LKAB poate că nu a înţeles bine starea de spirit a populaţiei atunci când a distrus întregul oraş şi apoi a organizat această imensă sărbătoare populară pentru locuitori”, a declarat Fredriksson pentru SVT.

„E ca şi cum ar fi spus: ‘Iată nişte spaţiu pentru a amplasa Kiruna; acum noi continuăm să facem miliarde aici’”, a comentat la rândul său Johansson. Ei s-au declarat, însă, uşuraţi că biserica a fost salvată. „E bine că n-a ajuns aşchii de lemn, ca restul oraşului Kiruna”, a spus Fredriksson.

Numai relocarea bisericii, finanţată integral de LKAB, ar costa 500 de milioane de coroane (44,8 milioane de euro). Cu o lăţime de 40 de metri şi o greutate de 672 de tone, impunătoarea biserică, proiectată de arhitectul suedez Gustaf Wickman, îmbină diverse influenţe arhitecturale. Băncile din biserică sunt decorate cu motive inspirate din cultura sami, populaţia indigenă din regiune.

Kiruna Kyrka pe noul amplasament Foto: Jonathan NACKSTRAND / AFP / Profimedia

Interiorul întunecat prezintă elemente ale stilului romantic naţional, precum şi un altar Art Nouveau pictat de prinţul Eugen al Suediei (1865-1947), înfăţişând un peisaj în culori pastelate, inspirat de călătoriile sale în Toscana şi în sud-vestul Suediei. Ferestrele bisericii, din sticlă suflată manual, au fost îndepărtate înainte de mutare. Clopotniţa, care se afla separat, lângă biserică, urmează să fie mutată săptămâna viitoare.

LKAB, care exploatează minereu de fier la o adâncime de 1.365 de metri în Kiruna, a anunţat în 2023 că a descoperit cel mai mare zăcământ cunoscut de elemente din grupa pământurilor rare din Europa. Acesta se află chiar lângă mina de minereu de fier. Pământurile rare sunt esenţiale pentru tranziţia ecologică şi sunt utilizate la fabricarea vehiculelor electrice.

Directorul general al grupului, Jan Moström, a declarat pentru AFP că zăcământul este „foarte important pentru Europa”, într-un moment în care continentul încearcă să-şi reducă dependenţa de importurile din China.

Activiştii de mediu, la rândul lor, consideră că operaţiunile miniere distrug pădurile şi lacurile imaculate din regiune, perturbând în acelaşi timp activităţile de creştere a renilor, obicei tradiţional al populaţiei Sami.