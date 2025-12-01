FOTO Parada militară de 1 Decembrie. Ce soldați și echipamente militare vor defila pe sub Arcul de Triumf / O dronă Bayraktar va transmite imagini din aer

România sărbătorește 107 ani de la Marea Unire, iar Ziua Națională este marcată la București cu o paradă militară pe sub Arcul de Triumf. Peste 2.900 de militari și specialiști ai MApN, MAI, SRI și SPP, dar și soldați străini defilează luni în Capitală, împreună cu peste 220 de mijloace tehnice și 45 de aeronave care vor survola erul.

Parada militară va începe la ora 11.00 și se va termina puțin după ora 12:00.

Alături de militarii români, defilează și 240 de militari străini din Franța, Germania, Muntenegru, Macedonia de Nord, Republica Moldova, Polonia, Portugalia, Spania, Slovenia, Statele Unite ale Americii și Turcia.

Totodată, în zona Arcului de Triumf sunt amplasate standuri expoziționale cu tehnică militară. Acestea vor putea fi vizitate până la ora 14.30 după încheierea ceremoniei oficiale.

Ordinea defilării militarilor și echipamentelor militare la Parada de Ziua Națională, la Arcul de Triumf

Parada Militară Națională dedicată Zilei Naționale a României se desfăşoară la Arcul de Triumf, edificiu emblematic al Capitalei, și debutează odată cu sosirea președintelui țării, la ora 11.00.

Pe timpul intonării Imnului Naţional, vor fi trase 21 de salve de tun de către bateria „Salve” a Brigăzii 30 Gardă ,,Mihai Viteazul”, conform programului transmis de Ministerul Apărării. Salvele sunt executate de militarii brigăzii cu tunuri de calibru 76 mm, model 1942, folosind, desigur, muniţie de manevră.

Preşedintele României va depune apoi o coroană de flori în memoria eroilor români căzuți pe câmpurile de luptă de-a lungul timpului și apoi se va ține un moment de reculegere.

O dronă Bayraktar va transmite imagini din aer

Cu ocazia Zilei Naționale, o dronă Bayraktar a Brigăzii 18 ISR va transmite în timp real parada militară. Aceasta va survola o zonă aflată la nord de Casa Presei Libere și parcul Herăstrău, la o altitudine de aproximativ 1.500 de metri, iar imaginile vor fi transmise pe ecranele dispuse în zona Arcului de Triumf.

Parada va începe prin defilarea pe jos a diferitelor detașamente din cadrul Armatei Române, dar și detașamente străine din Republica Moldova și Statele Unite ale Americii.

Apoi vor urma detașamente ale diferitelor structuri NATO din țara noastră, inclusiv detașamente ale țărilor care formează Grupul de Luptă condus de Franța, la Cincu.

Pe sub Arcul de Triumf vor defila, pe rând, detașamente ale Poliției, Jandarmilor, Pompierilor, SRI, STS și ANP.

Ce elicoptere și avioane de luptă survolează Capitala

După defilarea la sol, atenția se va muta în aer. Rând pe rând vor survola zona Arcului de Triumf elicoptere și aeronave ale structurilor de forță din statul român.

Dispozitivul de zbor este deschis de un elicopter IAR-330 PUMA, din dotarea Bazei 90 Transport Aerian „Comandor Aviator Gheorghe Bănciulescu”, ce poartă drapelul tricolor.

Vor urma apoi alte trei elicoptere IAR 330 Puma din cadrul detașamentului Althea dislocat în cadrul misiunii EUFOR în Bosnia-Herțegovina.

Vor survola apoi două elicoptere de atac IAR-330 PUMA SOCAT și un elicopter IAR-330 PUMA L-RM.

Peste Arcul de Triumf va zbura apoi detașamentul SRI: două elicoptere SA 365N Dauphin si un elicopter SA 330-L Puma.

Vor urma apoi elicopterele MAI: 3 elicoptere EC-135 ale SMURD, 2 elicoptere Sikorsky S-70 M Black Hawk ale Inspectoratului General de Aviație.

Pe cerul Capitalei își vor face apariția apoi formațiile de avioane.

Primele vor fi trei aeronave C-27J SPARTAN, urmate apoi de o formație compusă din 3 aeronave C-130 HERCULES.

Vor urma apoi avioanele de vânătoare: 4 avioane F-16 care au fost în misiune de poliție aeriană în Lituania, 4 avioane F-16 de la baza 86 de3 la Borcea, precum și alte 4 aviaone F-16 de la baza 71 de la Câmpia Turzii.

Vor urma apoi alte 4 aeronave F-16 de la Centrul European de Instruire F-16 de la Fetești, precum și două aeronave Eurofighter Typhoon ale Germaniei, dislocate în țara noastră pentru misiuni de poliție aeriană întărită.

Ce tancuri, blindate, tunuri și lansatoare de rachete vor defila pe sub Arcul de Triumf

Atenția apoi se va muta din nou la sol, unde va începe defilarea de tehnică militară:

Blindate JLTV pentru Forțele pentru Operații Speciale

Vehicul blindat JJLTV / Sursă foto: MApN – cpt. Alexandru Helerea, plt.adj.pr. Iulian Vișan

Vehicule Polaris Dragor, vehicule compacte cu tracțiune integrală, capabile să transporte până la nouă militari, plus echipamente și armament.

Vehicul militar Polaris Dragor / Foto: cpt. Alexandru Helerea

Ambarcațiuni RHIB de la Forțele Navale pentru Operații Speciale.

de la Forțele Navale pentru Operații Speciale. Dronele „Scan Eagle”, tractate de vehicule Humvee.

Drone Scan Eagle / Foto: cpt. Alexandru Helerea

Blindate URO VAMTAC echipate cu lansatoare de rachete ghidate Spike Long Range.

Vehicule Uro Vamtac cu lansatoare de rachete Spike LR / Sursă: Fortele Terestre – Cristian Dobre

Transportoare blindate Piranha 5 în diferite configurații: Punct de comandă mobil, mașină de luptă, mortier mobil de 120mm, CBRN și Medevac.

Transportoare blindate Piranha 5 / Foto: cpt. Alexandru Helerea, plt.adj.pr. Iulian Vișan

Vehicule și lansatoare parte din sistemul de artilerie reactivă HIMARS .

. Maşini de luptă ale infanteriei MLI-84M „Jderul”

Lansatoare HIMARS la paradă / Foto: cpt. Alexandru Helerea, plt.adj.pr. Iulian Vișan

MLI 84-M Jderul / Sursă: Forțele terestre – Cristian Dobre

Tancuri TR-85M1 „Bizonul”

Blindatele șenilate antiaeriene Gepard

Tancuri TR-85M1 Bizonul / Foto: cpt. Alexandru Helerea, plt.adj.pr. Iulian Vișan

Blindate antiaeriene Gepard

Lansatoare multiple de rachete LAROM

Blindate Uro Vamtac cu radar de supraveghere terestră

Lansator de rachete LAROM

Tancuri Leclerc ale Franței, parte din Grupul de Luptă NATO de la CIncu

ale Franței, parte din Grupul de Luptă NATO de la CIncu Transportoare blindate VBCI

Obuziere autopropulsate Caesar

Tancuri Leclerc

Blindate VBCI franceze / Sursă: Forțele Terestre – Cristian Dobre

PIRANHA IIIC ale Infanteriei Marine Spaniole

ale Infanteriei Marine Spaniole Vehicul Humvee M1114 ale Macedoniei de Nord

ale Macedoniei de Nord Transportoare blindate Rosomak ale Poloniei

ale Poloniei Transportoare blindate Pandur II ale Portugaliei

Transportoare Pandur

Două instalații de lansare de rachete PATRIOT

Două instalații de lansare de rachete Hawk

Rachete antiaeriene Hawk / Sursă: MApN

Va urma apoi defilarea de tehnică a MAI, SRI, STS și Autoritatea Vamală.

Atenția se va muta apoi iarăși în aer unde va evolua o formație de zbor alcătuită din trei aeronave aparţinând IACĂRILOR ACROBAŢI, precum și o formație de zbor alcătuită din cinci aeronave Extra 300, aparținând Aeroclubului României.

Parada de va încheia cu defilarea la sol a militarilor Brigăzii 30 Gardă „Mihai Viteazul”, singura unitate a Armatei României care are ca responsabilitate principală la pace executarea activităților de ceremonii și onoruri militare la cel mai înalt nivel, unitate aflată în subordinea Statului Major al Apărării.