Un nou spațiu verde, inaugurat pentru București. Cum arată Parcul Liniei, amenajat pe o fostă șină de tren abandonată

Bucureștenii pot folosi de astăzi noul spațiu verde, amenajat pe o fostă cale ferată industrială abandonată, aflată între străzile Lujerului și Moinești.

Nu este un parc obișnuit, ci mai degrabă o fâșie de spațiu verde, cu o lungime de 1,2 km, care are din când în când niște „buzunare” cu diverse puncte de atracție.

Printre facilități se numără o zonă pentru fitness, 3 locuri de joacă, terenuri de sport, o pistă biciclete, dar și diverse zone de relaxare.

În parc s-au plantat arbori, însă deocamdată sunt mici și nu oferă umbră.

Investiție de 85 milioane lei

Bucata de 4 hectare, inaugurată sâmbătă, face parte din faza III de extindere a Parcului Liniei care are circa 8 ha. Aici au fost amenajate grădini de ploaie, care pot absorbi o cantitate mare de precipitații într-un timp scurt, vegetație adaptată locului, dar și o micro-pădure urbană.

A fost păstrat spațiu și pentru amenajarea unei grădini comunitare, unde oamenii din zonă să planteze ce au nevoie. Acestea se numesc soluții bazate pe natură.

Locul de joacă din această zonă a fost amenajat cu materiale naturale, fiind unul dintre puținele de acest fel din București, spun reprezentanții.

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Lucrările la cealaltă jumătate a parcului Liniei, până la Valea Cascadelor, nu sunt gata.

„Lucrările au început acum aproximativ un an. Am finalizat bucata dintre strada Moinești și strada Lujerului. Lucrările vor continua de la Moinești spre Valea Cascadelor. Întregul proiect de la Lujerul la Valea Cascadelor costă undeva la 85 de milioane de lei. Iar suprafața pe care suntem astăzi este de aproximativ 4 hectare. La final vor fi 8,1 hectare”, a explicat Paul Moldovan, primarul interimar al Sectorului 6.

Înainte de începerea lucrărilor, șina de tren și terenul din jur erau abandonate și pline de gunoi.

„Terenul se afla într-un stadiu avansat de degradare, plin de deșeuri din construcții, deșeuri menajere, vegetație spontană, tufișuri, copaci. Era uitat practic de lume. El nu exista în mintea locuitorilor din Sectorul 6. Exista doar pentru cei care se învecinează cu acest teren și care vedeau în fiecare zi un loc insalubru, un loc pe care nu îl puteau utiliza”, spune primarul.

Încă 4 hectare, gata până la finalul anului

Pe această porțiune, au fost două șine de tren, una a fost expropriată de Primărie, fiind dezafectată, iar a doua a fost îngropată, dacă va fi nevoie să mai fie folosită vreodată, spune Paul Moldovan.

„N-am mai folosit soluția cu deck de lemn pentru a acoperi șina, ca la primele faze ale parcului, pentru că s-a dovedit foarte greu de întreținut acea soluție”, a explicat edilul pentru HotNews.

Toată faza III, cu cele 4 ha care acum sunt în lucru, va fi gata la finalul acestui an, mai spune primarul.

La amenajarea unei bucăți din Parcul Liniei, faza III, a contribuit și Fundația Comunitară București care a asigurat, alături de ING România, o finanțare de 1,5 milioane de euro. Banii au mers pentru soluțiile bazate pe natură.

Ateliere pentru copii și „Cinema sub stele”

Pe 29 și 30 august, bucureștenii se pot bucura în noul parc de ateliere pentru copii, activități în aer liber, muzică, lectură și două seri de „Cinema sub Stele” – ediție specială.

Copiii sunt așteptați la ateliere creative în care vor putea realiza felinare din borcane, măști de carnaval, evantaie și cravate, ochelari art&craft și personaje din linguri de lemn.

Vor fi și animatori cu pictură pe față, baloane modelabile, jocurile copilăriei și baloane uriașe de săpun, precum și o cabină foto pentru amintiri personalizate. Programul include și spectacole interactive cu gheață carbonică.

Pentru cei care preferă un ritm mai liniștit, pe parcursul zilei va exista o zonă de relaxare, cu muzică ambientală și lectură.

Weekendul de inaugurare se încheie, în fiecare seară, cu film în aer liber.

Sâmbătă, 29 august, de la ora 19:00, va fi proiectat filmul „Mufasa: Regele Leu”, animație și aventură, cu durata de 120 de minute, rating AG.

Duminică, 30 august, de la ora 19:00, este programat filmul „Prieteni Imaginari”, comedie și familie, cu durata de 104 minute, cu Ryan Reynolds, rating AG.

Parcul Liniei, lucrări de amenajare începute în urmă cu patru ani

Lucrările de amenajare a Parcului Liniei au început în mai 2022, când primarul Sectorului 6 era Ciprian Ciucu. Acesta a închiriat pe 5 ani, de la CFR, șina de tren abandonată și a folosit terenurile Primăriei, care se aflau pe margine, pentru a amenaja parcul.

Primul tronson, aflat în zona Cora Lujerului, cu o lungime de 630 de metri și o suprafață de pe 4,5 hectare, a fost finalizat pe 1 iunie 2023. În aprilie 2024 a fost deschis și al doilea tronson, care se întinde de la Gara Cotroceni până la bd. Doina Cornea – cu o lungime de 580 m și 3,5 ha. Practic, cu fazele I și II, parcul se întindea de la Afi Cotroceni la Cora Lujerului, paralel cu bd. Timișoara. Pentru amenajarea celor 8 ha de spațiu verde, Primăria Sectorului 6 a cheltuit 30 milioane lei.

Amenajarea parcului a stârnit și controverse de-a lungul timpului. În primul rând pentru că fostul primar general, Nicușor Dan, a anunțat că va face pe această șină un tronson din trenul metropolitan. „O prostie ceea ce propunea primarul general”, spunea primarul Seectorului 6, Ciprian Ciucu, în 2024 la Euronews. Tăierea Sectorului 6 în două și introducerea de bariere pentru trenul metropolitan ar crea „blocaje în trafic fabuloase”, spunea Ciucu. Edilul a ales să facă parcul.

Controversele nu au lipsit

Proiectul a stârnit controverse și pentru că Primăria Sectorului 6 a investit zeci de milioane de lei, deși o parte din teren, practic bucata cu șina, era închiriată de la CFR pe 5 ani și exista posibilitatea ca acel contract să nu mai fie prelungit.

Pentru faza 3, pe lângă contractul de închiriere cu CFR-ul, Primăria Sectorului 6 a expropriat terenul pe care se afla o fostă șină industrială, astfel ca suprafața închiriată să aibă o pondere mult mai mică.

Potrivit datelor furnizate de Paul Moldovan, actual primar interimar al Sectorului 6, la solicitarea Snoop, la începutul acestui an, din cele circa 16 ha, cât are Parcul Liniei – 8 ha deja amenajate și 8 aflate atunci în curs de amenajare, faza III a parcului, aproximativ 7 ha sunt domeniu public (bucăți expropriate, bucăți care deja se aflau în administrarea Primăriei), iar restul de 9 ha este terenînchiriat de la CFR. Chiria variază între 1 și 2 lei pe mp/lună. Asta înseamnă undeva la peste 25.000 de euro/lună.

Primăria Sectorului 6 a obținut însă la finalul anului trecut prelungirea contractului de închiriere a terenului pe o perioadă de 40 ani, a explicat Paul Moldovan pentru Snoop. Ceea ce a rezolvat o parte din problemă.

În paralel, Primăria S6 face demersurile pentru a primi întregul teren în administrare, de la CFR, prin Hotărâre de Guvern, ca să nu mai plătească chirie, spune Paul Moldovan. Condiția fiind să păstreze în continuare șina din parc.

Pe lângă controversa cu trenul metropolitan, mai multe voci au acuzat că parcul este un cadou pentru dezvoltatorii imobiliari care construiesc de-a lungul lui. Atât pe bucata dintre mall-urile Afi Cotroceni și Plaza România, unde sunt mai multe proiecte imobiliare în derulare, aprobate chiar de administrația Ciucu, dar și pentru cei care au construit deja, fără spații verzi și facilitățile necesare cartierelor de locuințe, proiecte aprobate de fostul primar Gabriel Mutu.

„Dacă nu făceam parcul, puteau să apară blocuri și acolo”, a replicat însă, de mai multe ori Ciprian Ciucu.