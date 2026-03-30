FOTO. Pe străzile Bucureștiului a apărut o nouă metodă de înșelare. Și e o adevărată capcană

Șoferii din București sunt avertizați că pe unele parcometre din București au apărut coduri QR de plată. Primăria Capitalei avertizează că acestea sunt false.

„ATENȚIE la codurile QR de pe unele parcometre! Sunt FALSE și vă pot lăsa fără bani. Parcometrele NU au și NU folosesc coduri QR pentru plată”, se arată într-un mesaj postat pe pagina de Facebook a Primăriei.

Potrivit sursei citate, „în zona Unirii, au fost identificate stickere cu coduri QR FALSE, lipite pe parcometre. Accesarea lor vă duce către o pagină falsă, care imită interfața oficială. Acolo vi se cer datele cardului (număr, dată expirare, CVC), însă: plata NU este procesată, parcarea NU este achitată, iar datele dvs. bancare pot fi compromise”.

Bucureștenii sunt îndemnați să nu scaneze aceste coduri și să folosească doar metodele oficiale de plată: SMS, Aplicația mobilă Parking București, Aplicația parteneră AmParcat, Aplicația parteneră Qport, Parcometre, Cash la stații SelfPay, Platforma online abonamente cmpb.ro. ”.

În plus, Primăria îndeamnă șoferii să țină cont că „nu mai există persoane autorizate care să încaseze tariful de parcare. Compania Municipală Parking București a renunțat la încasatori. Parcagii practică un fel de „cerșetorie mascată” și șantaj, astfel că Poliția Locală a Municipiului București este cu ochii pe ei. Nu le dați bani! Dacă îi vedeți, sunați la 021/9752, dispeceratul Poliției Locale!”