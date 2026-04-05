FOTO Pernă de pe bărcile de salvare ale Titanicului, scoasă la licitație. Povestea impresionantă a obiectului

O fotografie clasică alb-negru a RMS Titanic, faimoasa navă de pasageri a companiei White Star Line. Imaginea surprinde emblematicul vapor pe apă înainte de tragica sa scufundare din 1912. Credit line: The Corvid Compendium / Alamy / Profimedia

O pernă de scaun de la una dintre bărcile de salvare ale Titanicului va fi scoasă la licitație de casa Henry Aldridge & Son în orașul Devizes, Anglia, în data de 18 aprilie, și se estimează că va fi vândută cu până la 180.000 de lire sterline (206.000 de euro), potrivit BBC.

„Este cu adevărat o ocazie unică în viață pentru un muzeu sau un colecționar”, a spus licitatorul Andrew Aldridge despre pernă, care are patru ochiuri de alarmă încă intacte și vine la pachet cu plăcuța originală a bărcii de salvare, sub forma unui steag la companiei White Star.

Perna este fabricată din pânză și a fost luată de pe una dintre cele 13 bărci folosite de supraviețuitori pentru a ajunge la nava principală a operațiunii de salvare, SS Carpathia.

„Obiectul poate fi identificat într-o fotografie de epocă a bărcii de salvare 2 de pe Titanic”, a adăugat Aldridge, spunând că licitația „este absolut fără precedent”.

Cumpărată inițial de prietenul unei victime din naufragiu

Perna a fost cumpărată inițial de prietenul importatorului londonez de ceai Richard William Smith, una dintre cele 1.500 de persoane care au murit în naufragiul Titanicului, care a lovit un aisberg în noaptea de 14 spre 15 aprilie în nordul Oceanului Atlantic.

TG Matthews, un alt importator de ceai, care îl aștepta pe Smith la New York, a fost atât de supărat de ce i s-a întâmplat prietenului său încât a cumpărat perna când a fost scoasă pentru prima oară la vânzare de compania Meyer-Forest Corporation, a povestit Aldridge.

Obiectul a fost păstrat în biroul lui Matthews până când acesta i l-a dat nepotului său, George Matthews Byers, în 1926. Byers l-a vândut în 1987.

Perna, care este vândută acum de un proprietar anonim, este însoțită de o bucată originală de frânghie de pe navă și de documente care îi certifică autenticitatea.