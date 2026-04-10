FOTO Pietonala Obor, transformată în parcare. De ce e încă șantier și după 2 ani de la începerea lucrărilor și când va fi gata

Lucrările la „pietonala Obor” au fost începute de Primăria Sectorului 2 în primăvara anului 2024, iar termenul de finalizare era 1 an. Planul era ca strada din spatele magazinului Bucur Obor să fie total reconfigurată: dintr-o parcare să devină un spațiu pentru pietoni cu pistă de bicicletă și vegetație. După 2 ani însă, zona este tot în șantier, dar ar trebui finalizată în perioada următoare. Proiectul a fost reconfigurat de noul primar de la S2: de la pietonală s-a ajuns tot la o parcare.

Lucrările începute în primăvara anului 2024 vizau reconfigurarea Aleii cu Ceas care se află între Magazinul Bucur Obor, Piața Obor și Primăria Sectorului 2, astfel încât unul dintre cele două sensuri de circulație să fie desființate, o mare parte dintre parcări eliminate (se păstrau circa 70 de locuri de parcare din aproximativ 200), iar zona să devină pietonală.

Practic rămânea doar sensul dinspre Piața Obor spre pasajul Obor, era amenajată o pistă pentru biciclete, iar restul spațiului devenea pietonal și amenajat cu vegetație.

Cum arăta inițial proiectul pietonalei de la Obor:

Cetățenii care locuiesc în zonă, revoltați de desființarea locurilor de parcare

Proiectul a stârnit însă revolta cetățenilor din blocul ALMO – cel cu magazinul Obor la Parter, deoarece propunea desființarea mai multor locuri de parcare. Fostul, primar, Radu Mihaiu, le-a propus cetățenilor să parcheze în parcarea Primăriei Sectorului 2 sau în parcarea subterană, și în parcarea nouă, de 55 de locuri, amenajată lângă Parcul Păsărani, însă aceștia au spus că doresc locurile de parcare de lângă bloc. Au atacat proiectul și în instanță.

Fiindcă lucrările au început înainte de alegerile locale din iunie 2024, subiectul a devenit și temă de campanie. Rareș Hopincă le-a promis cetățenilor de la blocul ALMO că va găsi o rezolvare dacă va fi votat primar.

După ce primarul Radu Mihaiu a pierdut alegerile, din octombrie 2024, conducerea Primăriei Sectorului 2 a fost preluată de Rareș Hopincă, iar lucrările au fost sistate timp de un an, timp înc are proiectul a fost reconfigurat. Stadiul de execuție la care a rămas în octombrie 2024 este de 43%, potrivit datelor oficiale.

Noul proiect a desființat o parte din pietonală pentru parcări

Abia în octombrie 2025, proiectul modificat a fost aprobat în Consiliul Local. Acesta prevede păstrarea a 118 locuri de parcare din circa 200 câte erau. S-au câștigat astfel 48 de locuri de parcare față de proiectul inițial al promenadei. Ce s-a pierdut?

Din noul proiect lipsește promenada, au rămas doar niște trotuare mai generoase, o parte din pista de biciclete propusă a fost tăiată, iar în rest au rămas cele două sensuri de circulație și parcările.

După modificare și costurile au crescut, de la 9 milioane lei la 13,7 milioane lei, potrivit indicatorilor tehnico-economici adoptați.

În cifre, suprafața totală a proiectului a crescut cu 8%, zonele pietonale au scăzut cu aproape 20% față de proiectul inițial, parcările și spațiile dedicate traficului auto au crescut cu 63% față de proiectul inițial, iar suprafața pistei de biciclete a scăzut cu 50%.

Pietonala Obor Modificata / Sursă: Primăria S2

Când va fi gata

Actualul primar al Sectorului 2, Rareș Hopincă, spune că lucrările au fost reluate spre finalul anului trecut și vor fi gata în această primăvară.

„Lucrările au fost reluate în toamna trecută și partea de infrastructură ar trebui să fie gata, conform constructorilor, până de Paște. A fost o problemă cu perioada ploioasă, probabil va exista un mic decalaj, dar vorbim de câteva zile. După ne vom ocupa de partea de verde, de plantări, de aport de pământ, de gazon și arbori, sperăm să fie gata până la final de aprilie. Acolo a existat într-adevăr o întârziere, pentru că toate Asociațiile de proprietari din zona au solicitat schimbarea proiectului”, a declarat Rareș Hopincă pentru HotNews.

„Trebuie să existe un echilibru”

Primarul spune că a găsit un echilibru între ce cereau locatarii din zonă – păstrarea locurilor de parcare – și proiectul inițial, care propunea mai multe spații pietonale.

„Am refăcut proiectul în acord cu Asociațiile de proprietari, astfel încât să găsim un echilibru între nevoile locuitorilor din zonă, pentru că avem aici un ansamblu de locuințe cu peste 850 de apartamente, sunt peste 2.500 de oameni care locuiesc efectiv în blocurile ALMO, din proximitatea Pieței Obor, și nevoile celor care tranzitează zona, celor care vin către piață, sau care folosesc zona ca zonă de relaxare, parc și așa mai departe”, a explicat Hopincă.

Primarul spune că rămâne un spațiu pietonal consistent după modificarea proiectului.

„Sunt două sensuri de circulație, cum era și până acum (n.r. față de un sens în proiectul inițial al promenadei). S-a modificat traseul pistei de biciclete, rămâne un spațiu consistent pietonal, mult mai mare decât era, dar s-au mai adăugat câteva locuri de parcare rezidențiale pentru locuitorii din zonă. Nu s-au demolat lucrările făcute deja, pentru că ele nu erau la un stadiu extrem de avansat. Lucrările făcute deja au fost continuate cu schimbarea proiectului, dar nu au existat demolări ale lucrărilor anterioare”, a explicat Hopincă.

Întrebat de ce nu a fost găsită altă soluție ca riveranii să parcheze, primarul spune că aceștia au parcat încă de când a fost dat blocul în folosință acolo.

„Există o serie de parcări private în zona, dar aici discuția este una extrem de lungă. În momentul în care proprietarii de aici și-au cumpărat apartamentele sau le-au fost repartizate, parcarea respectivă era parcarea arondată blocului. Asta nu înseamnă că Primăria nu poate schimba un proiect, dar trebuie să ținem cont și de faptul că acea parcare era parcarea arondată blocului și trebuie să găsim un echilibru. Adică avem persoane în vârstă, avem persoane cu dizabilități. Este foarte greu să îi trimitem pe toți acești oameni să parcheze la subsol și contra cost.

Până la urmă comunitatea trebuie să țină cont de nevoile tuturor membrilor, nu doar a unora dintre ei. Și atunci avem și oameni care au nevoie de loc de parcare. E o nevoie primară, fizică. O persoană cu dizabilități nu poate fi pusă să urce două etaje din parcarea subterană cu cumpărături ca să ajungă la ușa blocului”, a explicat Hopincă.

„Au masacrat proiectul”

Fostul primar al Sectorului 2, Radu Mihaiu, acuză că proiectul a fost „masacrat”, fiind distrus întreg conceptul care „ar fi adus plus valoare zonei”. Mihaiu mai acuză că ar fi fost demolate o parte din lucrările făcute.

„Domnul Hopinca încearcă să refacă acea pietonală, care din punctul meu de vedere era un mare plus adus orașului și felului în care se dezvoltă zona Obor. Încearcă să refacă în mod ilegal această pietonală, desface lucrări deja executate și asta înseamnă că cheltuielile pentru acele lucrări deja executate îi pot fi imputabile direct. De ce face el chestia asta? Pentru că vrea să facă un număr relativ mic de locuri de parcare, suplimentar, în loc să facă locuri de parcare, de exemplu, în zona Chiristigii, unde erau prevăzute”, a declarat Mihaiu pentru HotNews.

Acesta spune că acest proiect încurajează folosirea mașinii personale.

„În felul acesta masacrează un proiect care avea un întreg concept de transformare a zonei Obor pentru a încuraja și mai mult folosirea mașinilor. Cele două sensuri creează un conflict de trafic între cei care vin pe Câmpul Moși de pe Colentina cu cei care vin dinspre Mihai Bravu spre piața Obor. În proiectul inițial era doar un fir de circulație care mergea din Șoseaua Colentina, trecea pe lângă piață, ajungea pe lângă Primărie și apoi era un sens giratoriu, unde era ceasul de la Obor și unde este intrarea în parcarea subterană. În rest, trebuia să fie o zonă pietonală.”, a mai spus Mihaiu.

El este de părere că problema cu locurile de parcare putea fi rezolvată prin a da dreptul locatarilor să folosească parcarea Primăriei, care se află lângă.

„Domnul Hopincă spune că a făcut acest lucru pentru a răspunde solicitărilor oamenilor care locuiesc în acele blocuri, care au și făcut petiții, a fost acel scandal. Eu sunt convins că există oamenii care își doresc acolo un număr de locuri de parcare pentru ei. Ce cred că ar fi normal ca domnul Hopincă să deschidă parcarea primăriei, care are mai multe locuri de parcare decât s-ar crea așa, pentru rezidenți, ceea ce făcusem eu. Și în felul acesta se rezolva problema”, a mai spus Mihaiu.