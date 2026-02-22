FOTO Premieră istorică în Italia: Moaștele unui sfânt din secolul al XIII-lea, expuse publicului. Sute de mii de vizitatori, așteptați

Moaștele Sfântului Francisc, patronul spiritual al Italiei, vor fi accesibile publicului larg pentru prima dată, începând de duminică, în cadrul unei expoziții de o lună organizate la Assisi. Organizatorii estimează prezența a sute de mii de vizitatori, cu un flux de până la 19.000 de persoane pe zi în weekend, potrivit The Guardian.

Rămășițele sfântului care a renunțat la avere pentru a fonda ordinul franciscan sunt expuse de astăzi în Bazilica din Assisi, într-o vitrină din plexiglas umplută cu azot. Caseta poartă inscripția latină „Corpus Sancti Francisci” și este amplasată în lăcașul de cult ridicat în onoarea sa în orașul italian situat pe deal.

Giulio Cesareo, directorul de comunicare al mănăstirii, a declarat că speră ca expoziția să fie „o experiență semnificativă” atât pentru credincioși, cât și pentru necredincioși. Acesta a adăugat că starea „deteriorată” a oaselor demonstrează modul în care sfântul s-a dedicat complet muncii sale de-o viață.

Pelerini aducând un omagiu moaștelor Sfântului Francisc în prima zi a expunerii publice din Bazilica din Assisi, duminică, 22 februarie 2026. Credit line: Gregorio Borgia / AP / Profimedia

Mormântul sfântului a fost găsit în secret abia în 1818, la aproape șase secole după ce fusese transferat în Bazilica din Assisi, ridicată în onoarea sa. Expunerea actuală a moaștelor, care se va încheia pe 22 martie, reprezintă a doua prezentare publică din istorie, după cea de o singură zi din anul 1978.

Relicvele au fost scoase sâmbătă din cufărul metalic aflat în criptă și plasate într-o structură securizată cu sticlă antiglonț și antiefracție. Pentru o protecție suplimentară, întregul perimetru este monitorizat video 24 de ore pe zi.

Până în prezent, s-au înregistrat deja aproape 400.000 de rezervări din întreaga lume, conform gardianului mănăstirii, Marco Moroni. Expunerea are loc în contextul pregătirilor pentru marcarea a 800 de ani de la moartea Sfântului Francisc, zi care va fi reinstituită ca sărbătoare legală în Italia pe 4 octombrie.

Pelerini părăsind Bazilica din Assisi după ce au adus un omagiu moaștelor Sfântului Francisc, expuse public în premieră duminică, 22 februarie 2026. Credit line: Gregorio Borgia / AP / Profimedia

Experții dau asigurări că expunerea prelungită nu va afecta starea de conservare a moaștelor, deoarece vitrina este sigilată ermetic, menținând aceleași condiții ca în interiorul mormântului. De asemenea, lumina din bazilică va rămâne slabă pe parcursul întregii luni, Giulio Cesareo precizând că lăcașul de cult „nu este un platou de filmare”.