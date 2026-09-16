FOTO PREMIERĂ Umbrărescu construiește în România primul drum expres cu benzi de urgență

După ce în această vară au fost stabilite noi norme pentru drumurile din România, UMB va aplica în premieră pe un drum expres noul standard care introduce benzi de urgență propriu-zise, similare celor de pe autostrăzi.

Drumul Expres Focșani – Brăila, contract de 4,29 miliarde de lei aflat acum în proiectare, va avea o platforma de 23 de metri, cu câte o bandă de staționare de urgență de 2,5 metri pe fiecare sens.

Schimbarea poate fi introdusă direct în proiectul pregătit de asocierea SĂ&PE Construct – Tehnostrade – Spedition UMB – Arcada Company, înainte ca lucrările efective să înceapă, arată cineconstruieste.ro.

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