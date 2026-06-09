FOTO. Primark a deschis un nou magazin în România și anunță noi orașe pe hartă. Lia Olguța Vasilescu a venit îmbrăcată în pas cu moda

Primark a deschis al cincilea magazin din România la ElectroPutere Mall din Craiova, în urma unei investiții de peste 10 milioane de euro, informează compania într-un comunicat de presă. La eveniment a participat și primărița Craiovei, Olguța Vasilescu.

Magazinul din Craiova are o suprafață de vânzare de 3.185 mp, desfășurată pe un singur nivel și presupune 100 de locuri de muncă.

Inaugurarea de la Craiova face parte dintr-o strategie mai amplă de extindere, prin care Primark își dublează prezența în România în acest an. Compania a confirmat astăzi și planurile de deschidere a celui de-al treilea magazin din București, la Sun Plaza mall, în următorul an financiar (septembrie 2026 – septembrie 2027), ajungând astfel la un total de nouă magazine în România.

„Extinderea noastră în România este departe de a fi încheiată. După deschiderea unor magazine în Iași, Sibiu și Bacău programate până la sfârșitul anului 2026, confirmăm planurile pentru un al treilea magazin în București, la Sun Plaza, care va fi deschis în anul financiar următor. Această investiție va aduce Primark la nouă magazine la nivel național și va consolida și mai mult prezența noastră în capitală”, a declarat Maciej Podwojski, Director ECE, Primark.

Olguța Vasilescu a fost în pas cu moda

La eveniment a participat și Lia Olguța Vasilescu, primărița Craiovei, cea care a venit îmbrăcată într-o culoare mai rară, cea care este și a lanțului de magazine, turcoaz.

Lansarea Primrark, centru-dreapta: Olguța Vasilescu, primarul Craiovei. Foto. Primark

„Sunt încântată să urez bun venit Primark la Craiova! Este un brand pe care îl

cunoaștem cu toții din străinătate și pe care îl așteptam și în orașul nostru. Felicitări echipei

de angajați care activează în acest magazin și felicitări companiei că a ales Craiova!

Deschiderea unui magazin emblematic aici, de către un brand atât de cunoscut, este o

dovadă a potențialului pieței locale și o confirmare că avem un oraș în care merită să

investești. Bine ați venit!”, a spus Olguța Vasilescu.