FOTO Primele schițe create de designerul misterios al Daciei Striker, autorul conceptelor Manifesto și Sandrider

Aspectul celui mai nou model Dacia, lansat săptămâna aceasta la nivel global, a fost deja apreciat de public și de specialiști ai industriei auto. Numele designerului care a creat primele schițe, cel care este în mod normal creditat ca autor, este, însă, mai puțin cunoscut. El are 36 de ani și lucrează în industria auto de numai cinci ani, din care patru pentru Dacia.

Kevin Bouvier este un tânăr designer care și-a început cariera în lumea design-ului auto în 2018, la o firmă obscură de design din Paris. În 2021, când avea doar 30 de ani, el a fost recrutat de Renault Group, pentru a desena jante și faruri.

Din ianuarie 2022, Kevin a început să deseneze concepte Dacia. Așa a ajuns să se remarce în echipa de design, pentru că primul său model serios a fost Manifesto, dezvăluit în 2022, un automobil care a avut, inițial, un rol de laborator de idei, după cum l-a numit Dacia, adică de vehicul pe care să fie puse în evidență inovațiile de materiale și de soluții practice, tipice Dacia.

Succesul lui Manifesto în presa internațională și decizia grupului Renault de a trimite Dacia în Raliul Dakar au condus la o continuare a poveștii Manifesto, sub forma prototipului Dacia Sandrider, mașina cu care celebrii piloți Sebastien Loeb și Nasser al Attiyah aveau să câștige titlul suprem în cel mai cunoscut raliul al planetei. Sandrider a apărut în public în premieră în 2024, dar activitatea a început cu cel puțin un an înainte.

Și tot în această perioadă a început și dezvoltarea noului model compact Dacia Striker. „A fost un proiect cu o durată normală, de circa trei ani”, a declarat Frank Marotte, directorul de vânzări și operațional al Dacia, la lansarea lui Striker, ceea ce înseamnă că startul pe proiect a fost dat aproximativ 2023.

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