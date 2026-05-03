FOTO Reușită impresionantă a elevilor români la Campionatul Mondial de robotică din SUA. Nicușor Dan: „România e mândră de voi”

Velocity Robotics Team este a treia echipă din România care câștigă competiția. Sursa foto: Facebook - FIRST Tech Challenge Romania

Elevii din lotul național de robotică s-au clasat pe primele patru locuri la Campionatul Mondial „FIRST Tech Challenge” din Houston, a anunțat duminică președintele Nicușor Dan, care i-a felicitat pentru această performanță.

Competiția a fost câștigată de Velocity Robotics Team, de la liceul „Gheorghe Munteanu Murgoci” din Brăila, după o finală cu echipa Heart of RoBots de la Colegiul Național „B. P. Hașdeu” din Buzău.

Velocity este a treia echipă din România care câștigă Campionatul Mondial.

Pe locurile 3 și 4 s-au clasat echipele Quantum Robotics de la Liceul Internațional de Informatică din București, respectiv AiCitizens de la Colegiul Național „Al. I. Cuza” din Focșani.

„România e mândră de voi!”, a scris președintele Nicușor Dan, duminică seară, într-o postare pe Facebook.

Șeful statului a spus că pe unii dintre elevii din lotul național de robotică i-a cunoscut în aprilie, când se aflau în tabăra de pregătire de la Universitatea de Vest din Timișoara.

„Am fost impresionat de energia și creativitatea lor”, a adăugat Nicușor Dan.