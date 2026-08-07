FOTO România a construit pentru Japonia cea mai mare navă de pozare a cablurilor submarine

Șantierul naval Vard Tulcea a construit pentru Japonia cea mai mare navă de pozare a cablurilor submarine, cu propulsie hibridă.

Nava are numele „Discovery” și a fost construită pentru compania japoneză Toyo Construction.

După construcția de bază și lansarea ei la apă, ea a fost remorcată la șantierul naval Langsten din Norvegia, operat tot de Vard, unde a primit echipamentele necesare pentru operarea deplină, arată piațaauto.md.

Nava e și prima pe care Vard o livrează vreodată în Japonia pentru industria eolienelor și totodată devine cea mai mare navă de pozare a caburilor submarine a acestei țări, urmând să aibă o contribuție esențială pentru programul Japoniei de a instala parcuri eoliene în apele sale, cu o putere sumară de 10 GW.

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