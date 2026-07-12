FOTO. Simona Halep, prima apariție oficială cu noul ei iubit

Fostul număr 1 mondial a fost prezentă sâmbătă, în loja regală, de la Wimbledon la finala feminină. Nu a fost singură, ci însoțită de noul ei partener.

Finala feminină de sâmbătă de la Wimbledon a avut parte de spectatori speciali în loja regală: mai multe învingătoare ale turneului. Printre acestea s-a aflat și Halep, cea care a învins pe iarbă londoneză în 2019 în fața Serenei Williams.

Halep, care a stat în spatele Prințesei Kate, a fost însoțită de omul de afaceri Dorin Mateiu, cel despre care presa mondenă a scris că este noul ei iubit.

În vârstă de 58 de ani, Mateiu a fost, potrivit Digisport, unul dintre cei mai importanți jucători de pe piața industriei alimentare din România, motiv pentru care a fost supranumit ”Regele mezelurilor”. În ultimii ani, s-a axat în principal pe investiții imobiliare, iar averea sa este estimată la 65-70 de milioane de euro.

În tribuna regală s-au mai aflat sâmbătă printre altele, Martina Navratilova sau Maria Sharapova. Finala feminină de la Wimbledon a fost o „afacere” cehească, fiind câștigată de Linda Noskova în fața Karolinei Muchova, 6-2, 5-7, 6-3.

Halep, în vacanță cu Mateiu

În urmă cu câteva săptămâni, în presă au apărut imagini cu Halep și Mateiu în vacanță în Mykonos.

Simona Halep s-a căsătorit în 2021 cu omul de afaceri Toni Iuruc, dar a divorțat după doar un an.

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