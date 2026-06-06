FOTO Tehnologie care dă peste cap toate calculele. „Autonomia de 1.000 km va deveni banală”. Chinezii anunță bateria cu aer

O baterie pentru vehiculele electrice care să aibă o densitate energetică comparabilă cu benzina este considerată un Graal al industriei de baterii. CATL a reușit însă să dea speranțe constructorilor auto, cu noua sa baterie Litiu – Aer.

Nu mai puțin de 12.000 Wh/kg reprezintă o densitate energetică aproape imposibil de imaginat în urmă cu doar câțiva ani, dar acum chinezii de la CATL au anunțat-o. Tehnologia se bazează pe combinația de litiu la anod și oxigen ca reactant catodic.

Wu Kai, cercetătorul șef la CATL, care a anunțat în cadrul unui eveniment științific desfășurat în Beijing că bateriile sodiu-ion ale companiei vor intra în producție de masă în acest an, a mai făcut un anunț extrem de important. Wu Kai a spus că noua tehnologie litiu-aer va fi în centrul următoarei curse globale a bateriilor.

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