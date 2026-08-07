FOTO Un atac al Rusiei a provocat pagube semnificative la unul dintre cele mai mari stadioane din Ucraina. Două persoane rănite

Un atac efectuat vineri de forțele ruse asupra Odesei a avariat unul dintre cele mai mari stadioane din Ucraina, al echipei Cernomoreț, și a rănit cel puțin două persoane, conform precizărilor făcute de guvernatorul Oleh Kiper, a scris The Kyiv Independent.

Atacul a avut loc la scurtă vreme după o alertă emisă de forțele aeriene ucrainene cu privire la o serie de drone rusești care se apropiau de orașul-port Odesa.

În incident a fost rănită o femeie în vârstă de 29 de ani, care se afla la stadion. A primit îngrijiri medicale la fața locului, a precizat guvernatorul.

Stadionul din Odesa, avariat de un atac rusesc, vineri, 7 august 2026. Credit: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia



A fost, de asemenea, rănit un bărbat în vârstă de 31 de ani, a anunțat ulterior Oleh Kiper.

Stadionul, care se află în zona centrală a orașului Odesa, în apropiere de port, a suferit pagube semnificative. Acoperișul a fost distrus parțial, iar ferestrele și tribunele au fost, de asemenea, avariate.

Stadionul din Odesa, avariat de un atac rusesc, vineri, 7 august 2026. Credit: Michael Shtekel / AFP / Profimedia



Stadionul din Odesa putea găzdui peste 34.000 de spectatori

Este vorba despre unul dintre cele mai mari stadioane din Ucraina, cu o capacitate de 34.164 de locuri. Înaintea războiului găzduia meciuri din cupele europene, dar și partide ale naționalei ucrainene.

Acum găzduiește echipele Cernomoreț, din fotbalul masculin, și SeaSters, din cel feminin.

Stadionul din Odesa, avariat de un atac rusesc, vineri, 7 august 2026. Credit: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia



Următoarea partidă din prima ligă ucraineană masculină urma să aibă loc chiar sâmbătă, între Cernomoreț Odesa și Kolos Kovalivka. Organizatorii au anunțat că meciul va fi amânat, însă nu au stabilit unde și când se va disputa.

Până la 20 iulie, forțele ruse au avariat sau distrus 915 facilități de infrastructură sportivă în Ucraina, arată datele Ministerului ucrainean al tineretului și sportului.

Stadionul din Odesa, avariat de un atac rusesc, vineri, 7 august 2026. Credit: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia



Val de atacuri asupra Odesei

Forțele ruse au intensificat atacurile asupra regiunii Odesa în această vară, în contextul sezonului estival, în care mii de vizitatori călătoresc pe coasta Mării Negre.

Orașul a fost vizat atât de drone, cât și de rachete, inclusiv de rachete Banderol, pe care Rusia le-a folosit pentru a ataca infrastructura portuară din regiune.

Atacurile au avariat, de asemenea, zeci de nave civile care treceau prin porturile Odesei și au provocat victime în rândul membrilor echipajelor, potrivit Kyiv Independent.

În iulie, forțele ruse au efectuat 124 de atacuri asupra infrastructurii maritime a Ucrainei, vizând porturi maritime, nave civile din porturi și nave care operau pe coridorul maritim ucrainean, susține Ministerul dezvoltării comunităților și teritoriilor.